As melhores dicas e truques do Pokémon Go

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O básico do Pokémon Go é simples e divertido. Você anda, apanha Pokémon, coleta o máximo que puder e visita Poke Stops para carregar sua mochila com guloseimas para ajudar seu treinador ao longo do caminho.

Mas quando se trata de dominar o jogo, há muito mais coisas que você precisa considerar. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a se tornar um Pokémon profissional:

Os ovos que você coleta em Poke Stops ou de presentes irão ajudá-lo a obter alguns Pokémon, bem como ganhar XP e aumentar os doces, depois de colocá-los em uma incubadora e caminhar a distância necessária - 2km, 5km, 7km ou 10km. Todos começam com uma incubadora de uso infinito com o símbolo ∞ aceso, mas às vezes você será recompensado com 3 incubadoras, além de poder comprá-las na loja. Use-os com sabedoria:

Não desperdice suas 3 incubadoras, use-as para ovos de 10km

Use sua incubadora infinita para aqueles ovos curtos de 2 km

Usando essa técnica, você obterá um uso mais eficiente dessas incubadoras. Fique atento também a eventos especiais onde as distâncias de incubação são reduzidas. De modo geral, os ovos em distâncias maiores têm maiores recompensas.

A habilidade do seu treinador é ditada pelo XP que você tem. Você se move através dos níveis de XP, precisando de mais XP a cada vez para subir de nível. Mas, conforme você faz isso, as recompensas ficam maiores e você evolui e choca Pokémon em um nível mais alto, além de poder subir para níveis mais altos.

Energizar seu Pokémon quando seu XP está baixo significa que custa mais doces para fazê-lo. Portanto, é melhor salvar seus power-ups de Pokémon até atingir um nível de XP mais alto - como no nível 20.

Para ajudar a construir XP rapidamente, tente algumas destas coisas:

Use um Lucky Egg quando estiver jogando ativamente

Evolua o Pokémon base com doces em excesso - como Pidgey ou Rattata

Pegar tudo

Lute com amigos para obter XP ao dominar ginásios

Existem duas áreas do jogo que registram o Pokémon que você captura:

Bolsa: esses são os Pokémon que você realmente tem à sua disposição.

Pokedex: mostra todos os Pokémon que você pegou, aqueles que você viu e detalha os caminhos de evolução.

Não há necessidade de carregar todos os tipos de Pokémon como uma coleção crescente em sua bolsa - é para isso que serve a Pokedex.

É melhor manter apenas o Pokémon de que você precisa: esse é um exército para lutar em batalhas de Ginásio e Raid. Você precisará de versões de alta potência de Pokémon, mas é melhor ter um número de Blissey poderoso do que um Blissey e um Caterpie, Metapod, Kakuna e assim por diante, porque esses Pokémon - uma vez registrados e evoluídos - não farão muito para vocês. Então, aprenda as habilidades do seu Pokémon e construa um exército daqueles que lutam bem, como Gengar, Blissey, Vaporeon.

Você também precisará carregar aqueles que ainda precisa para evoluir e segurar aqueles que precisam de um item especial para evoluir, como o Onix, se você ainda não tiver o Steelix.

Também fique atento aos personagens de edições especiais - como o Pikachu sazonal. Estes evoluem para Raichu especiais, por isso vale a pena tê-los e guardá-los, só para poder colocá-los em ginásios para que os outros tenham inveja.

Existe uma opção para transferir Pokémon para o professor, em troca de Candy dessa variedade de Pokémon. Tendo capturado um Pokémon e obtido o Stardust e Candy que eles trazem, você pode transferir Pokémon desnecessários.

Se, por exemplo, você já tem 20 Rattata, você provavelmente pode trocar alguns por doces para energizar aqueles que irão lutar por você como Raticate. Como dissemos acima, você só pode carregar um número finito de Pokémon e quer que todos sejam poderosos, então livre-se desses espécimes mais fracos.

O Pokedex mostra como o Pokémon evolui e vale a pena conferir em que um Pokémon pode evoluir antes de você soltar Candy nele para energizá-lo ou evoluir para formas menores. Por exemplo, se você tem muitos Pidgy e alguns Pidgeotto, provavelmente não quer gastar Candy transformando Pidgy em mais Pidgeotto: você deseja salvá-los até que possa evoluir Pidgeotto para Pidgeot, porque ele precisa de mais doces.

Criar mais Pokémon de nível intermediário é menos útil do que obter a forma evoluída mais rara, que geralmente será mais útil na batalha.

Verifique também o caminho de evolução. Muitos Pokémon têm outra forma evoluída que se abre conforme o jogo se expande. Por exemplo, com a adição da região de Sinnoh, novas versões foram disponibilizadas. Você precisará de uma Pedra Sinnoh para evoluí-los, o que significa que algum Pokémon que você pensava estar concluído agora pode fazer outra coisa, então vale a pena voltar para verificar.

Às vezes, você coletará um Lucky Egg. Isso dobrará seu XP ganho por 30 minutos. Não o deixe cair aleatoriamente, no entanto, tente usá-lo para obter o ganho máximo para ajudar a aumentar o nível do seu treinador. Isso pode ser quando você chega a um lugar novo e agitado e sabe que vai capturar ou incubar Pokémon, ou onde há muitos ginásios para você batalhar - e vencer.

Então, salve aqueles Lucky Eggs para aquelas sessões épicas de Pokémon Go no centro da cidade para obter o máximo de XP em troca.

Claro, o modo AR é divertido porque traz para a vida real, mas usa bateria e torna o jogo mais difícil - também não funciona em alguns telefones de baixa energia.

Desligue-o e jogue no mundo do jogo e você descobrirá que é mais fácil capturar Pokémon porque o ambiente é sempre o mesmo. Isso vai economizar bateria também.

Quando você visita um Poke Stop e gira o sinal, não precisa tocar em todas as coisas liberadas. Basta clicar no X na parte inferior para fechar o Stop e você reivindicará automaticamente suas recompensas.

Lembre-se de que se você estiver perto de um PokeStop almoçando ou tomando um café, pode visitar esse Stop repetidamente - leva apenas alguns minutos para ficar disponível novamente.

As academias são onde reside a verdadeira glória, pois são o caminho para as moedas. Os ginásios são realmente o que Pokémon Go trata. Você luta, vence e assume um ginásio para sua equipe. Você vai querer deixar para trás um Pokémon poderoso para defender aquele Ginásio, pois quanto mais tempo eles ficarem parados e defendê-lo, mais moedas você ganhará. Quanto mais moedas você ganha, mais coisas você pode comprar.

Você assumirá a Academia para sua equipe e outros membros da equipe poderão defendê-la com você. Alguns Pokémon como Blissey são difíceis de derrubar. Se você quiser mantê-lo, Blissey, mas lembre-se de que em academias de alta rotatividade (como nos centros das cidades) seu Pokémon logo será nocauteado, então não faz sentido usar o seu mais poderoso.

Considere também aquele Pokémon que fica em ginásios, mas não os defende, não ganha muitas moedas - então aquele ginásio remoto que ninguém desafia não vai ganhar tantas moedas quanto você imagina.

Isso pode soar como uma abordagem covarde, mas não faz sentido lançar seu 86CP Squirtle contra um 50000CP Kyogre. Se você não tiver um Pokémon poderoso suficiente ou uma equipe de amigos com quem lutar, você perderá e terá apenas que reviver o seu Pokémon e tratá-lo com Poções.

Portanto, verifique o poder do Pokémon na Raid Battle antes de começar.

Ao lutar contra ginásios, você pode desgastar seus oponentes gradualmente, para que possa enfrentar oponentes mais poderosos - você ainda perderá, mas poderá fazer algum progresso.

Alguns Pokémon não aparecem com muita frequência. Como você não os verá com frequência, torná-los seus amigos significa que você pode ganhar esses tipos de doces gradualmente enquanto caminha. Com o tempo, você descobrirá que tem o suficiente para evoluir esse Pokémon.

Provavelmente é melhor não fazer isso com Magikarp, porque você precisa de 400 doces para desenvolvê-lo e você ficará entediado antes que algo aconteça. É importante notar, entretanto, que Pokémon diferentes precisam que você caminhe distâncias diferentes.

A Golden Razz Berry e a Silver Pinap Berry são basicamente a última baga. Eles são realmente bons para ajudar a capturar Pokémon importantes que simplesmente não querem ser capturados. Se você está atrás de algo há muito tempo e nada está funcionando, o Golden Razz Berry provavelmente fará isso acontecer. O Silver Pinap Berry também lhe dará doces extras quando você capturar aquele Pokémon.

No entanto, você também pode alimentar o Pokémon que tiver em um ginásio com o Golden Razz Berry. Quando seu Pokémon está se sentindo miserável e precisa de alguma atenção - basicamente para mantê-lo em sua melhor forma de luta - então o Golden Razz Berry o leva de volta ao topo. Se você quiser manter esse ginásio, isso realmente ajuda.

Se você está lutando para vencer um Pokémon e não consegue descobrir o porquê, provavelmente é por causa da vantagem de tipo. Este é basicamente o princípio básico de todo o mundo da luta Pokémon. Isso é replicado no Pokémon Go, com fatores climáticos também aumentando alguns tipos em relação a outros. Há também o problema de movimentos de luta específicos que seu Pokémon pode ter.

Há uma variedade de gráficos disponíveis online que você pode consultar para obter detalhes, mas aqui estão alguns detalhes básicos de quais tipos são fortes contra quais outros tipos. Na lista abaixo, o primeiro tipo nomeado inflige danos maiores no segundo:

Bug> Dark, Grass, Psychic

Dark> Ghost, Psychic

Elétrico> Voando, Água

Fada> Dark, Dragon, Fighting

Fogo> Inseto, Grama, Gelo, Aço

Fighting> Normal, Rock, Steel, Ice Dark

Flying> Fighting, Bug, Grass

Fantasma> Psíquico

Grama> Solo, Pedra, Água

Solo> Veneno, Rocha, Aço, Fogo, Elétrico

Gelo> Dragão, Grama, Solo, Voo

Veneno> Grama, Fada

Psychic> Fighting, Poison

Rock> Flying, Bug, Fire, Ice

Aço> Fada, Gelo, Pedra

Água> Fogo, Solo, Rocha

Pokémon Go nunca foi o aplicativo mais estável, desde problemas de servidor até a falta de resposta geral. Freqüentemente, você verá um ícone giratório no canto superior esquerdo para mostrar que ele está se comunicando com o servidor - e às vezes ele simplesmente fica preso aí. Ou, normalmente, você não verá Poke Stops e nenhum Pokémon próximo.

Se não houver nada acontecendo, tente tocar na Pokébola para abrir o menu. Se não estiver respondendo, pare, reinicie, abra o aplicativo e continue. Caso contrário, você está desperdiçando bateria e tempo esperando que comece a funcionar novamente.

Isso pode não ser possível para alguns, mas ir a tantos lugares quanto possível o ajudará a coletar mais tipos de Pokémon. É provável que sua cidade natal seja dominada por uma certa variedade, portanto, certifique-se de ir a novos lugares para encontrar mais.

Isso pode significar descer do ônibus cedo e caminhar, ou tirar o fim de semana para ir para uma área diferente. Talvez visite a família ou amigos distantes e diga que quer ver todos os pontos turísticos locais para reunir Pokémon, encontrar academias para assumir e assim por diante.

Eventos especiais agora são bastante frequentes e apresentam alguns Pokémon menos comuns ou Pokémon nunca vistos anteriormente - incluindo alguns dos personagens específicos da região que você pode não ter visto. Certifique-se de ler a seção de notícias do aplicativo Pokemon Go para ver o que está acontecendo.

Pokémon Go é um assassino de bateria em todos os telefones. O modo de economia de bateria no Pokémon Go permite que a tela desligue quando o telefone está de cabeça para baixo, o que significa que você não gasta toda a bateria para iluminar a tela quando não precisa. Você precisará de um telefone com um acelerômetro para funcionar - o que pode excluir alguns telefones Android básicos.

Uma vez ligado, muitas vezes você pode colocar o telefone no bolso de cabeça para baixo, a tela desligará, mas ainda estará ao vivo, rastreando sua distância para chocar ovos e vibrando para alertá-lo sobre Pokémon.

A pesquisa definirá uma série de tarefas para completar para dar ao jogo mais variedade. É também a rota para alguns dos Pokémon mais raros, frequentemente aparecendo em eventos especiais. A pesquisa de campo está em andamento, permitindo que você conclua as tarefas que obtém com as paradas de cutucada - como coletar 5 Pokémon com um impulso climático. Aqui estão algumas dicas importantes:

Exclua a pesquisa de campo que é difícil, como lançar 5 grandes arremessos consecutivos - se você não conseguir, exclua e obtenha outra tarefa

Não reivindique suas recompensas no mesmo dia, apenas uma por dia

Não reivindique sua recompensa final a menos que você saiba que há um novo tipo de Pokémon disponível para capturar

Pokémon Go agora pode ser sincronizado com o contador de passos do seu telefone, de forma que você não precisa que o aplicativo esteja aberto o tempo todo. Ative a função Adventure Sync no menu de configurações e isso fará a contagem quando você estiver apenas caminhando, o que significa que você pode chocar os ovos com mais facilidade. Mesmo se você não estiver jogando, você tem a vantagem de todas as caminhadas que está fazendo.

Com mais e mais regiões se abrindo no Pokémon Go, pode ser difícil rastrear aqueles Pokémon que ainda podem evoluir. Use as funções favoritas para colocar uma estrela neles para que você possa ver, de relance, aqueles Pokémon que você ainda está tentando evoluir. Isso tornará muito fácil selecionar um da lista para torná-lo seu novo amigo.

As batalhas incursões sempre colocaram algumas demandas nos jogadores de Pokémon Go, fazendo com que você esteja no lugar certo na hora certa. Felizmente, com os Remote Raid Passes (introduzidos por causa dos bloqueios), agora você pode ver os ataques e se envolver sem ter que estar fisicamente naquele local. Fique de olho neles, porque é uma rota para obter alguns daqueles Pokémon mais raros que você pode precisar.

Enquanto o jogo Pokémon Go original era para descobrir e encontrar Pokémon, a evolução do Battles adiciona outra dimensão, incluindo muitas recompensas. Você pode batalhar em níveis, ganhando lotes ou recompensas conforme avança no jogo. É importante ressaltar que as batalhas não dependem de sair andando e explorando, então é uma parte do jogo que você pode jogar para melhorar sua posição enquanto está em casa.

Escrito por Chris Hall.