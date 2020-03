Os melhores personagens do jogo que definiram 25 anos de PlayStation

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com a PlayStation fazendo parte de nossas vidas há 25 anos, você pode apostar que cada pessoa terá sua própria escolha para qual personagem de jogo mais ama. O console PlayStation original foi lançado em 3 de dezembro de 1994 e, desde então, tivemos centenas de personagens principais que jogamos e amamos em todas as máquinas da Sony, desde o PlayStation até o PS4.

Imagine, portanto, quão difícil foi a tarefa de apresentar uma lista dos melhores personagens que apareceram nos consoles PlayStation naquele tempo?

Tivemos até que dobrar os pares óbvios - aqueles que apareceram no mesmo jogo juntos. E você pode notar um ou dois que apareceram em várias plataformas. No entanto, eles apareceram primeiro em um console PlayStation ou se tornaram mais associados a uma máquina Sony.

Você pode ter seus próprios favoritos que perdemos - nesse caso, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários abaixo para nos informar com quais personagens você se apaixonou ao longo dos anos. Mas achamos que todos os personagens da nossa galeria são uma verdadeira estrela do PlayStation (mesmo que eles não tenham realmente aparecido no jogo de luta de mesmo nome).

Portanto, em nenhuma ordem específica, percorra a galeria e reviva algumas dessas ótimas lembranças.

Crash Bandicoot teve sua primeira aparição em 1996 no jogo de mesmo nome no PlayStation original. O primeiro jogo foi cuidadosamente criado pela Naughty Dog - a mesma empresa que mais tarde seria mais conhecida pela série Uncharted. O Crash Bandicoot se tornou tão popular que nos anos seguintes se transformou em uma franquia com vários jogos aparecendo, incluindo jogos de festa, jogos de plataforma e jogos de corrida também. Houve até uma reinicialização completa nos últimos anos.

Sackboy fez sua primeira aparição em 2008 no Little Big Planet, PlayStation 3. O adorável rapaz passou a ser um ícone de uma série de jogos com uma forte ênfase no conteúdo e no design gerados pelos usuários que incentivavam os jogadores a "Jogar, Criar, Compartilhar".

O Solid Snake cresceu e envelheceu com o PlayStation ao longo dos anos. Ele realmente apareceu como um dos principais protagonistas da série Metal Gear em 1987, mas chegaria a uma audiência mundial com sua primeira aparição na PlayStation em Metal Gear Solid, de 1998. Os jogos Metal Gear se tornaram tão populares nos anos que se seguiram que também chegaram a outros consoles e PC. Com Soldi Snake enfrentando suas travessuras habituais - escondendo-se em caixas, esgueirando-se pelo mundo e lutando contra chefes.

Cloud Strife foi o principal protagonista de Final Fantasy VII - um espadachim arrogante e orgulhoso que passa a aprender os valores de ser um herói. O seu primeiro aparecimento na PlayStation em 1997, mas voltaria a aparecer mais tarde.

Outro personagem conhecido da série Final Fantasy, Squall Leonhart foi o protagonista de Final Fantasy VIII de 1999, no PlayStation. Eles empunhavam a icônica lâmina e receberam o título de Comandante.

Abe era um humilde escravo Mudokon que trabalhava na fábrica de processamento de carne RuptureFarms em Oddworld: Abes Oddysee, em 1997, no PlayStation original. Esse adorável personagem logo descobriu que seus companheiros Mudokons devem ser massacrados e vai em uma missão para libertá-los. Era o trabalho do jogador ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Cole McGrath foi a estrela de Infamous de 2009 no PlayStation 3. Ele conseguiu adquirir poderes sobre-humanos de Electrokinesis quando estava no meio de uma entrega de pacotes que deu terrivelmente errado com terríveis conseqüências. Ele foi certamente interessante o suficiente para ver a série continuar com mais jogos nos anos seguintes.

Jak e Daxter foi outra franquia de jogos iniciada pela Naughty Dog. Jak e Daxter: The Precursor Legacy também foi um dos primeiros jogos no PlayStation 2. Jak é visto como o principal protagonista da série, com seu companheiro híbrido de lontra e doninha marcando depois que ele acidentalmente se transformou de humano em uma nova espécie. O emparelhamento e o design do jogo viram a série ganhar elogios da maioria dos setores e dos fãs.

A maioria dos jogadores conhece esses personagens pelo nome. As estrelas dos jogos Resident Evil, a partir de 1996 no PlayStation original. Jill Valentine também foi apontada como uma das primeiras protagonistas femininas jogáveis em um videogame.

Joel e Ellie fizeram sua primeira aparição em The Last of Us, de 2013, PlayStation 3. Outra série de jogos clássicos desenvolvida pela Naughty Dog. Isso viu Joel e Ellie sobreviverem juntos em um terreno baldio pós-apocalíptico dos Estados Unidos. Uma história emocional e envolvente se seguiu neste jogo e nas que se seguiram, conquistando os corações e mentes dos jogadores de todo o mundo.

Kratos, apareceu pela primeira vez no videogame de 2005 God of War e também recebeu o nome de "Ghost of Sparta". Este jogo foi ambientado na era grega e viu Kratos embarcando em várias aventuras, incluindo atividades moralmente ambíguas e atos de extrema violência. Ele é um guerreiro espartano, que mais tarde se torna o deus da guerra depois de matar Ares. Com uma linhagem que inclui ser filho de Zeus, Kratos é certamente um personagem interessante. O personagem se mostrou tão popular que a franquia se tornou um título emblemático para a marca PlayStation, com muitos jogos a seguir.

Obviamente, essa lista não poderia estar completa sem a inclusão de Lara Croft. Não apenas um personagem icônico do PlayStation, mas também uma lenda dos jogos. Ela apareceu pela primeira vez na PlayStation no Tomb Raider original em 1996.

Embora talvez não seja tão icônico quanto alguns dos personagens de outros jogos de luta como Street Fighter ou Mortal Kombat, ainda não há como negar a relevância de Tekken. Foi um grande sucesso em 1995 e Marshall Law foi um dos nossos lutadores favoritos.

Nathan Drake foi propositadamente projetado para ser interessante e adorável, em vez de apenas um "recorte de papelão". Essencialmente um jovem Indiana Jones, Drake estava em busca de saques enquanto fazia brincadeiras e provocações sarcásticas ao longo do caminho. Nós amamos Nathan Drake e todos os jogos que ele apareceu também. Inacreditavelmente, ele apareceu pela primeira vez no PlayStation 3 em 2007.

PaRappa the Rapper foi a estrela de um dos jogos de ritmo mais hilariantes e impressionantes do seu tempo. PaRappa the Rapper era um cão de rap fino como um papel, com um personagem divertido e uma história hilariante que o vê tentando desesperadamente conquistar o coração de uma garota com flores chamada Sunny Funny.

Ele apareceu pela primeira vez na PlayStation em 1996.

Lammy foi a estrela de UmJammer Lammy, de 1999, no PlayStation. Este foi o seguimento de PaRappa the Rapper e outro popular jogo de ritmo com uma divertida linha de personagens.

Ratchet e Clank foram outra dupla improvável que fez sua primeira aparição em Ratchet & Clank, de 2002, no PlayStation 2. O emparelhamento de um humanóide felino e robô sensível em um cenário de ficção científica criou uma aventura divertida e muitos jogos futuros também.

Sly Cooper foi um guaxinim sorrateiro que apareceu pela primeira vez em 2002, Sly Cooper e Thievius Raccoonus no PlayStation 2. Esse jogo foi originalmente desenvolvido pela Sucker Punch Productions e provou ser tão popular que vários outros jogos apareceram nos anos seguintes.

Spyro é mais conhecido por Spyro the Dragon, de 1998, no PlayStation original. Mas desde então ele também apareceu como um dos pilares dos Skylanders. Este adorável dragão apareceu em uma variedade de consoles entre o primeiro jogo e a Reignited Trilogy em 2018.

A lenda de Tony Hawk realmente precisa de explicação? Ele é a única pessoa real na lista e apareceu pela primeira vez na PlayStation em 1999, no Pro Skater de Tony Hawk.