Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi, empresa de eletrônicos com sede em Pequim, está prestes a mudar as metas globais para a tecnologia de carregamento sem fio móvel.

Ele já tem a tecnologia de carregamento sem fio mais rápida disponível em um telefone existente, mas agora anunciou que desenvolveu um método de carregamento sem fio de 80 W ainda mais rápido que pode abastecer uma bateria de 4.000 mAh em até 50 por cento em oito minutos ou 100 por cento em 19 minutos.

A Xiaomi demonstrou sua mais recente tecnologia de carregamento sem fio em um Mi 10 Pro personalizado (como visto no vídeo acima). Este novo método de carregamento baseia-se no método de carregamento de 50 W do Mi 10 Ultra , que pode carregar totalmente 4.500 mAh em 40 minutos.

O carregamento rápido sem fio é popular em todos os lugares, mas talvez ainda mais na China.

A Oppo, com sede na China, desenvolveu um método de 65 W que supostamente carrega uma bateria de 4.000 mAh em 30 minutos, mas ainda não é oferecido em um telefone existente. E outra empresa chinesa, a OnePlus , tem um carregador de 30 W para acompanhar o 8 Pro.

Enquanto isso, nos EUA, a Apple anunciou recentemente o MagSafe que chega a 15W.

A Xiaomi não disse quando você poderá comprar um telefone com sua tecnologia de carregamento sem fio de 80W. Mas suspeitamos que não vai demorar muito.

Escrito por Maggie Tillman.