A versão beta do Xbox Cloud Gaming finalmente chegou para o Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está trazendo suporte nativo para jogos em nuvem para o aplicativo oficial do Xbox em dispositivos Windows 10 hoje.

Embora o lançamento não seja um lançamento final nem um beta público mais amplo, aqueles que estão ansiosos para ver do que se trata todo o alarido em relação ao streaming de jogos podem fazê-lo hoje simplesmente ingressando no programa Windows Insider aqui mesmo.

Para quem não conhece, o Xbox Cloud Gaming é um serviço semelhante ao Netflix , mas para videogames. Essencialmente, os usuários estão conectados a uma Série X hospedada pela Microsoft na nuvem, com a qual você pode interagir usando um controlador de jogos conectado ao seu PC, oferecendo, em última análise, um serviço que replica muito de perto a experiência de usar um console real que você possui sua própria casa.

Você não pode se inscrever diretamente no Xbox Cloud Gaming, já que é um recurso dentro do pacote geral da Microsoft do Xbox Game Pass Ultimate , que custa US $ 14,99 / £ 10,99 por mês. No entanto, a empresa está realizando uma promoção em que novos assinantes podem obter seu primeiro mês por apenas $ 1 / £ 1.

Talvez a melhor parte do serviço de streaming da Microsoft seja que possuir um Xbox agora é totalmente opcional. Você pode acessar uma biblioteca de mais de 100 jogos com a assinatura mensal, independentemente de você realmente possuir o console ou não. Se você tiver um Xbox, no entanto, sua assinatura será ampliada pelas adições de EA Play e Xbox Live Gold para acesso multijogador. Você pode ler sobre todos os benefícios e recursos que vêm com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate aqui e confira a lista completa dos 22 países com suporte na redação oficial do Xbox aqui.