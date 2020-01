Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A incursão da Nintendo em parques temáticos, o Nintendo World, na Universal Studios do Japão, deu mais um passo em direção à realidade após o lançamento de um trailer repleto de CGI que mostra o que ele pretende alcançar.

O parque temático está programado para abrir neste verão, mas ainda é um projeto secreto. O trailer divulgado nesta semana nos dá algumas pistas de como o parque funcionará para os visitantes, mas ainda há muita incerteza. É basicamente um videoclipe temático para uma música de Galantis e Charlie XCX.

Ele mostra a ideia de que os visitantes podem esperar uma transição suave dos jogos clássicos da Nintendo que conhecem e amam no Switch para os terrenos do parque, onde os passatempos de jogos aguardam.

No entanto, o novo site do parque nos dá mais algumas dicas, mencionando uma atração de Mario Kart que aparentemente combina um jogo e uma carona, e o fato de que as famílias serão capazes de contornar o parque nas costas de um Yoshi, um ambicioso maneira sonora de viajar.

A outra informação real é que, ao entrar no parque, você amarrará uma "banda inicial", com o tema do seu personagem favorito da Nintendo, que terá alguns recursos inteligentes para permitir que você participe do parque completamente. Assumiríamos que ele combinaria esses recursos com um passe de estacionamento para provar que você não entrou furtivamente.

Aparentemente, você usará a banda inteligente para coletar moedas enquanto caminha pelo parque, e permite competir com outros visitantes em jogos e desafios. Um aplicativo complementar em seu smartphone parece que fará parte do pacote.

Sem dúvida, não é a última vez que aprenderemos sobre o parque antes do lançamento neste verão - manteremos você atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos futuros.