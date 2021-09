A Microsoft está anunciando novos produtos Surface em 22 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft avisou hoje sobre um novo evento de produto planejado para 22 de setembro, onde a empresa deve revelar sua linha de novos dispositivos Surface, incluindo o primeiro sucessor do Surface Duo dobrável e um novo laptop Surface Book que supostamente receberá os dois um novo nome e um grande redesenho.

O Surface Duo, que inicialmente foi lançado por US $ 1.399 / £ 1.349, foi a primeira incursão da Microsoft no mercado dobrável, apresentando duas telas separadas de 5,6 polegadas que fechavam com uma dobradiça semelhante a um laptop, em oposição à tela única dobrável da Samsung. na linha Galaxy Z.

De acordo com o que esperamos de um Surface Book de quarta geração, há rumores de que a Microsoft está planejando abandonar o apelido Surface Book e, em vez disso, renomear o laptop com algo parecido com Surface Laptop Studio ou Surface Laptop Pro. Supostamente, a Microsoft está planejando unir o rebranding com um grande redesenho, onde o dispositivo deverá perder sua tela destacável, mas em vez disso incluir um sistema do tipo teclado mágico do iPad Pro com uma configuração de dobradiça dupla onde os usuários podem levantar ou puxar a tela mais perto deles.

A marca Studio que a Microsoft deve usar vem do Surface Studio que a Microsoft apresentou em 2016, onde a gigante do software deu um grande salto ao projetar uma experiência de desktop tudo-em-um genuinamente inovadora que permitiu aos usuários ajustar dinamicamente a orientação do exibir se eles escolherem desenhar nela com a Caneta de superfície ou fazer trabalho CAD 3D e outros enfeites.

De qualquer forma, a Microsoft deve ter uma série de produtos exclusivos e interessantes para revelar em 22 de setembro, portanto, fique atento, pois cobriremos tudo isso quando chegar o grande dia.