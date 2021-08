Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A menos que você seja um editor profissional de Hollywood, provavelmente o monitor de nível de consumidor mais caro que você conhece e também está razoavelmente disponível para você é o Pro Display XDR da Apple.

Esse monitor chega a um preço impressionante de US $ 4999 / £ 4.599 por uma unidade de 32 "6K com textura de vidro padrão, ou ainda mais surpreendente por US $ 5999 / £ 5.499 por um com a nano-textura especial da Apple, que supostamente reduz o brilho da luz direta . Lembre-se de que tudo isso vem antes do opcional, mas muito encorajado “Pro Stand”, que vai custar mil dólares a mais, independentemente de em que lado do lago você mora.

Digite LG e sua alternativa ultra-premium, UltraFine.

Eu configurei o cenário aqui anteriormente com o preço do Pro Display XDR para que o preço de US $ 2.999 ou US $ 3999 / £ 3299 que a LG está pedindo aqui para que você possa colocar as mãos em um desses monitores OLED doa um pouco menos.

Mas, caramba, esses monitores vão entregar a você uma das imagens do inferno.

A LG anunciou o UltraFine OLED Pro na CES 2021, e é o primeiro monitor externo OLED que a empresa já lançou.

O LG UltraFine OLED Pro já está disponível e é vendido em dois modelos diferentes. O primeiro é uma unidade OLED 4K de 27 "por US $ 2.999, e a segunda e estrela do show aqui é uma tela OLED 4K de 32" incrivelmente linda, chegando (com suporte e tudo!) Por US $ 3999 / £ 3299.

No Reino Unido, o tempo de entrega deve ser de cerca de 10-12 semanas, e nos EUA, a varejista de tecnologia B&H com sede em Nova York marca os dois monitores como um "novo item - em breve", com datas de lançamento variando de 16 de julho, que claro que já passou, a 11 de outubro para a versão de 27 ”.

Notavelmente, embora esses monitores pareçam uma bênção infalível para a comunidade de monitores Mac externos, eles de alguma forma não oferecem suporte nativo para Thunderbolt, ao contrário de suas variantes não OLED abaixo de £ 1000 que são vendidas atualmente na Apple Store. É claro que eles têm portas USB-C com 90W de potência de passagem, o suficiente para manter um MacBook Pro de 16 ”totalmente energizado em cargas de trabalho máximas.

Você pode pré-encomendar o LG UltraFine OLED Pro 32 ”da B&H nos Estados Unidos aqui .

Se você estiver no Reino Unido, peça o LG UltraFine OLED Pro 32 ”aqui.