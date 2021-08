Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel anunciou que a empresa entrará no mercado de gráficos discretos, criando GPUs dedicadas para desktops e laptops a partir de 2022.

Com a marca Intel Arc, a empresa planeja competir diretamente com empresas como Nvidia e AMD no campo de jogos para PC em constante expansão. Eu digo jogos e não edição de vídeo, renderização em 3D e mineração de criptografia porque com base no anúncio inicial, a Intel está deixando claro que esta nova marca de GPU está sendo posicionada para ir frente a frente como uma opção de videogame viável sob o venerável Marca Intel.

O primeiro conjunto de GPUs baseadas em Arc deve chegar no primeiro trimestre de 2022 e é apelidado com o codinome Alchemist. Embora atualmente não esteja claro se a Intel pretende inicialmente posicionar essas GPUs contra os concorrentes mais sofisticados do mercado ou, em vez disso, competir por espaço nas camadas intermediária e inferior - de qualquer forma, a empresa pretende atingir o mercado trazendo alguns recursos decentemente luxuosos .

O primeiro é o suporte para rastreamento de raios em tempo real, que tem sido a última moda nos últimos dois anos como o próximo grande passo em fazer os gráficos de videogame parecerem muito mais com a vida real. No entanto, a revelação mais interessante é um recurso de software Intel (também denominado Arc), que será um método de superamostragem alimentado por IA - semelhante ao recurso Deep Learning Super Sampling (DLSS) anunciado pela primeira vez pela Nvidia e pela Super Resolução FidelityFX (FSR) que a AMD anunciou como concorrente logo depois. Para ser breve, esses tipos de métodos de superamostragem alimentados por IA permitem que videogames de resolução mais baixa sejam aumentados para uma resolução mais alta e tenham um aumento na taxa de quadros sem perder desempenho.

Teremos que esperar um pouco mais para ver como é a resposta da Intel ao DLSS da Nvidia e ao FSR da AMD, mas enquanto isso, confira o breve clipe lançado no Twitter deles que mostra alguns jogos rodando na GPU. Embora não haja nenhum jogo AAA massivo mostrado, a Intel nos dá um gostinho de jogos como Days Gone, Metro Exodus, PUBG: Battlegrounds e, claro, a infinita meme Crysis Remastered Trilogy.

Confira o vídeo promocional da Intel para sua nova GPU Arc abaixo.

Para ler mais sobre o que é DLSS da Nvida, clique aqui e confira nossa recapitulação . Se você estiver interessado em saber mais sobre a resposta da AMD, FSR, clique aqui.