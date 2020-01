EUA cancelam novos regulamentos para tornar mais difícil para as empresas americanas lidar com a Huawei

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Departamento de Comércio dos EUA reverteu a decisão de impor regras, tornando mais difícil para as empresas americanas negociarem com a Huawei, após uma intervenção do Departamento do Pentágono e do Tesouro.

A regra havia prometido alterar os requisitos para permitir que as empresas americanas vendam produtos eletrônicos para a Huawei a partir de locais no exterior sem precisar de licenças de exportação. Atualmente, os produtos vendidos não devem conter mais de 25% de materiais ou patentes criadas por empresas não americanas. A regra proposta reduziria esse limite para 10%, aumentando significativamente a probabilidade de as empresas não conseguirem vender para a Huawei.

A chave para a intervenção do Pentágono e do Tesouro parece estar em uma forte suspeita daqueles departamentos de que a mudança de regra, embora prejudique os interesses comerciais da Huawei como pretendido, também causaria muitos danos às empresas americanas, que se considerariam incapazes de comércio com a empresa.

A Huawei, no entanto, está longe de sair da floresta, mesmo que tenha alguns aliados improváveis lutando por ela dentro do governo dos EUA. A empresa em apuros continua sendo um alvo real para a administração do presidente Trump, já que sua ordem executiva impedia as empresas americanas de usarem equipamentos de telecomunicações fabricados por ela.

A mudança da empresa chinesa do Android para o seu novo sistema HarmonyOS , por exemplo, é uma demonstração de como a incapacidade do Google de licenciar seu software está se desenrolando.

Enquanto isso, a sugestão de que há discórdia significativa sobre como lidar com a Huawei de dentro dos órgãos de governo dos EUA é interessante, embora não seja totalmente surpreendente.

No Reino Unido, a parte potencial da Huawei em estabelecer as bases de infraestrutura para uma crescente rede móvel 5G também está sob escrutínio extremo, com muitos observadores, incluindo vozes proeminentes dos EUA, alertando que os laços da Huawei com o governo chinês tornam inadequado o desenvolvimento do sistema. Rede do Reino Unido.