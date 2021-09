Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, o tema escuro para a Pesquisa Google está finalmente aqui na web sem extensões extras, convites ou soluções alternativas .

A confirmação oficial de um modo escuro para o navegador da web mais popular do mundo surgiu pela primeira vez em 2019, mas todas as implementações foram limitadas a usuários do Android, usuários do Google app ou sortudos aleatórios que receberam um aviso em sua página de pesquisa perguntando se eles tinham gostaria de habilitar uma versão experimental do tema escuro. Não que pareça haver muito a testar quando se trata de alterar a cor de fundo de uma página da web, mas o Google passou anos literais meticulosamente reprimindo o processo de lançar um modo escuro mais atraente na web, para todos.

O aborrecimento parece estar finalmente chegando ao fim, com uma nova postagem no blog de suporte do Google por um funcionário verificado do Google, Hung F., o “Gerente de Suporte ao Produto” notificou os usuários de que “O tema escuro agora está disponível para todas as Pesquisas do Google no desktop” .

Para habilitar o tema escuro, basta tocar no ícone de engrenagem que aparece no canto superior direito da tela depois de fazer uma pesquisa. Na parte inferior desse menu, você deve ver uma alternância para “ Tema escuro: desligado ”. Basta dar um toque rápido e você verá a alteração da sua página da web instantaneamente.

Como alternativa, você pode tentar procurar em Configurações, localizar Configurações de pesquisa e tocar em Aparências antes de alternar o tema de pesquisa para “Escuro” .