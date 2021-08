A Apple tem vários lançamentos de produtos planejados para setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple tem vários palestras planejadas para o mês de setembro, quando a empresa de Cupertino planeja anunciar sua linha completa de produtos antes do início da temporada de férias, afirma DigiTimes.

Chegando este ano estão as principais atualizações para a linha MacBook Pro , onde a Apple deve dar aos laptops populares um redesenho completo visualmente semelhante ao novo iMac de silício da Apple lançado no início deste ano. Prepare-se para as novas variantes de 14 e 16 polegadas com um processador M1X mais robusto, sete opções de cores e a tão esperada remoção da amplamente desfavorecida Touch Bar.

Para obter um resumo de tudo o que sabemos sobre os futuros MacBook Pros reprojetados, clique aqui.

O que esperamos de um futuro MacBook Pro ou Air redesenhado ter algo parecido. Renderizado por FrontPageTech .

Além disso, presume-se que será anunciado um iPad atualizado de 9ª geração com um processador mais rápido, um iPad mini de 6ª geração redesenhado e o novo Apple Watch Series 7 , que também deve apresentar um novo chassi totalmente plano, bem como um técnica de laminação de exibição aprimorada.

E, claro, chegando este ano, como sempre, está o novo iPhone 13 da série , que cobrimos extensivamente em nossa rodada de boatos aqui . Embora o smartphone não vá passar por uma reformulação massiva, o entalhe parece que provavelmente vai encolher finalmente pela primeira vez desde seu lançamento em 2017 no iPhone X.

No ano passado, a Apple espalhou seus anúncios de produtos pós-verão ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. No entanto, se o relatório do DigiTimes for preciso, veremos muitas novas tecnologias da Apple até o final do mês que vem - esperançosamente mitigando qualquer escassez de microchip ainda em vigor como resultado da pandemia COVID-19.

Para referência, DigiTimes tem uma classificação de precisão de 61 por cento de acordo com AppleTrack.

Para verificar as novidades sobre o que sabemos sobre o próximo iPhone 13, clique aqui . Para obter informações sobre o iPad mini de 6ª geração redesenhado, toque aqui.