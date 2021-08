Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De longe o computador mais acessível na linha de Mac da Apple, o Mac mini parece finalmente receber o grande redesenho e atualização de energia que há muito tempo merecia.

Como diz o ditado clássico, um relógio quebrado ainda está certo duas vezes por dia, e para o notoriamente polêmico vazador da Apple Jon Prosser , esse pode ser o caso aqui, já que uma série de afirmações que ele fez sobre o futuro Mac mini aparentemente foram corroboradas por LeaksApplePro em um tweet que já foi excluído.

Três esquemas postados pela conta do twitter @LeaksApplePro fornecem evidências para uma série de atualizações, incluindo um chassi geral menor e mais fino configurado para apresentar um tampo de vidro semelhante ao queixo frontal no novo iMac de 24 ”lançado este ano . Outros aspectos de design definidos para serem transplantados do novo iMac para o Mac mini incluem sua nova porta de carregamento magnética MagSafe e conjunto de sete opções de cores - embora a segunda parte ainda esteja no ar.

Os esquemas também apontam para a inclusão de um hub de porta atualizado na parte traseira com uma entrada HDMI e Ethernet, quatro portas Thunderbolt 4 e dois slots USB-A para finalizar.

Em termos de poder de processamento, o júri ainda não decidiu se essas máquinas vão ou não estrear com um chip M1X ou um M2 , mas de qualquer forma, todos os sinais apontam para um grande aumento na contagem de núcleos de CPU e GPU . Também devido aqui está uma atualização na quantidade máxima de RAM, que atualmente para o Mac mini e todas as máquinas M1 é de apenas 16 GB. Rumores sugerem um aumento para 32 GB ou até 64 GB, dependendo de para quem você perguntar.

Curiosamente, no entanto, esses esquemas não mostram que há qualquer tipo de leitor de cartão SD no novo Mac mini, apesar do fato de que todos os rumores atuais apontam para a chegada dos MacBook Pros de 14 ”e 16”, incluindo um .

Ainda ontem, relatamos rumores relacionados ao novo design do MacBook Air, que também está definido para seguir a mesma linguagem de design do novo iMac. Você pode ler essa história aqui ou verificar nosso resumo de boatos cobrindo tudo o que sabemos sobre o novo design do MacBook Pro de 14 ”e 16” aqui.