Como reiniciar o seu Mac

(Pocket-lint) - Estas são as etapas que você precisará seguir antes de encontrar um novo proprietário para o seu Mac.

Há apenas alguns anos, se você quisesse vender seu computador, a única coisa com que se preocuparia era ter certeza de que todos os seus dados fossem apagados e a tela sem manchas.

Agora, na era do iCloud e da crescente rede Find My, você precisará realizar algumas etapas extras antes de garantir que seu dispositivo esteja pronto para ser vendido online e encontrar um novo lar. Orientamos você a seguir.

O mais importante primeiro, e este é o mais importante: remova o Mac da sua conta Find My. Por favor, você precisará fazer isso e aqui está o porquê.

Muitos compradores do eBay e Craigslist se viram encurralados depois de comprar um Mac de segunda mão, apenas para perceber que o computador ainda não havia sido removido da rede Find My do proprietário original . Isso evita que o novo proprietário faça login em sua própria conta do iCloud, tornando o Mac efetivamente inútil até que o proprietário original tome uma atitude.

Felizmente, o proprietário original pode remediar a situação remotamente se algum dia se encontrar nesta posição depois de vender seu Mac. Tudo o que eles precisam fazer é ficar online e visitar a versão do iCloud para navegador da web. Uma vez lá, toque em Find My e na parte superior da tela você verá uma lista de todos os seus dispositivos. Dentro dessa lista, você pode facilmente clicar em X para excluir um dispositivo de sua conta.

Se você tem um histórico de investimento no ecossistema da Apple, pode se surpreender com a quantidade de dispositivos listados ali. Pode surgir confusão se você der uma olhada em seus "Dispositivos" nas configurações do iCloud, pois você verá apenas seus drivers diários ativos - dispositivos que estão atualmente conectados ao iCloud e conectados à Internet.

No entanto, na rede Find My, há uma boa chance de alguns iPads, laptops ou iPhones antigos estarem "indisponíveis" porque a bateria deles não carrega há muito tempo. De qualquer forma, é sempre importante lembrar de retirar qualquer dispositivo Apple vendido de sua conta Find My para não ter problemas de ortografia para o próximo proprietário.

A Apple ainda recomenda que você reinicie a NVRAM de seus dispositivos antes que ela mude de mãos, e isso deve levar apenas alguns minutos, então aqui está o que você precisa fazer.

Desligue o seu Mac Uma vez desligado, ligue-o novamente enquanto mantém pressionadas as teclas Opção, Comando ⌘, "P" e "R" por cerca de 20 segundos.

E é isso. A NVRAM em seu computador, que está relacionada a certos recursos de segurança, foi redefinida. Essa foi fácil.

Agora que você redefiniu sua NVRAM e retirou o dispositivo de sua rede Find My, você precisará sair do iCloud nas Preferências do Sistema. Para fazer isso, basta abrir Preferências do Sistema> ID Apple> e clicar em Visão Geral ou iCloud dependendo do sistema operacional que você está executando> Toque em Sair. Após um provável prompt de senha, você estará pronto e pronto para prosseguir.

No entanto, se você ainda não fez o backup dos seus dados usando o iCloud, você vai querer fazer isso antes de sair. Para garantir que você tenha um backup recente de todos os seus arquivos Mac antes de vendê-lo, vá para a mesma página de configurações do iCloud em Preferências do Sistema e verifique se tudo na lista tem uma marca de seleção azul ao lado. Em caso afirmativo, significa que o backup dos arquivos foi feito e armazenado com segurança no iCloud. Claro, se tudo o que você vê é uma caixa branca vazia, você precisará ativá-los antes que seus dados sejam carregados online.

Por fim, estamos finalmente prontos para a limpeza de dados. Agora que você sabe que todos os seus arquivos e informações foram carregados com segurança no iCloud e devidamente desconectados e removidos de sua conta, você vai querer fazer o seguinte:

Desligue totalmente o seu Mac. Pressione o botão liga / desliga enquanto mantém pressionadas as teclas Command ⌘ e "R". Não o solte por pelo menos cinco a 15 segundos. No menu macOS Utilities, selecione Disk Utility. Selecione a unidade mais acima no menu à esquerda e clique em Apagar. Ele pode solicitar que você renomeie a unidade e escolha algumas configurações de menu, mas você pode deixá-las pré-selecionadas como estão. Depois de confirmar a exclusão, feche o Disk Utility e volte ao menu principal dos utilitários do macOS. Selecione Reinstalar macOS e siga as instruções para instalar uma nova cópia do sistema operacional mais recente.

Aí está, pessoal - isso é tudo que há para fazer. O processo leva de alguns minutos a mais de uma hora, mas, ao final, seu computador estará executando uma cópia limpa do macOS mais recente, sem qualquer vínculo com seus arquivos pessoais ou conta do iCloud . Você deve estar pronto para entregar o seu Mac agora para o novo proprietário e desfrutar da paz de espírito em saber que você não receberá nenhuma ligação pós-venda irritada sobre como seu ID da Apple ainda está de alguma forma vinculado à sua máquina antiga.

É importante notar antes de encerrar, no entanto, que a Apple parece estar ciente da natureza complicada da transferência de dispositivos. Nos últimos betas do iOS 15 , um recurso foi adicionado às configurações chamado "Prepare for new iPhone / iPad". Essa opção elimina todo o trabalho manual do processo e simplifica a transição do iOS para apenas uma etapa fácil.

Dedos cruzados o próximo macOS oferece uma opção "Vender Mac", fazendo uma redefinição de NVRAM, remoção de iCloud e Find My dispositivo e OS reinstalar com apenas um clique de menu de distância. Embora, até então, essas etapas acima sejam sua melhor aposta.