Zero para Hero, a evolução do DEX e Quitriam Finance

(Pocket-lint) - As Bolsas Descentralizadas (DEX) são a forma mais segura de negociação de moedas criptográficas. Ao contrário de uma bolsa centralizada (CEX), como Binance, quando você compra criptogramas de um DEX você tem a propriedade total desse ativo imediatamente. Não há terceiros intermediários que facilitem a troca. É por isso que, ao comprar de um CEX, você não possui o bem em questão até que o retire para uma determinada carteira. Enquanto estiver na troca, você não controla esse token.

Isto pode levantar a questão de por que alguém quereria negociar em um CEX se você não possui nem mesmo o ativo subjacente no final do processo. Para responder a isso, precisamos mergulhar na história do DEX na rede Ethereum (ETH).

Ethereum foi o primeiro a mover-se no espaço de Layer 1 e DeFi e agora reside sob o pseudônimo do rei dos altcoins. O maior problema enfrentado pela escalabilidade da ETH tem sido sua volátil, mas consistentemente superfaturada taxa de gás.

As taxas de gás são o preço que você tem que pagar para realizar uma transação em uma rede. Normalmente, a ficha que você usa nas transações é a moeda central da rede, neste caso, a ETH. Dependendo da cadeia de bloqueio, no entanto, ela pode ser diferente.

Antes do emprego de ajudas de escalabilidade como o Polygon Matic, os preços do ETH ficariam confortavelmente em torno da marca de 100 dólares. Imagine comprar $400 de uma determinada moeda como um investimento e cumprir uma taxa de gás de 25%... Sim.

Agora, este título pode ser um pouco precipitado. Com mais de 650 bilhões de dólares em valor total trancados na rede Ethereum, é improvável que qualquer projeto seja capaz de derrubar o rei. No entanto, ele sublinha a emoção que envolve este novo protocolo DEX e DeFi.

O Quitriam Finance incorpora a descentralização de um DEX com capacidades de múltiplas cadeias. Em um DEX como o Uniswap, se você quisesse comprar uma ficha ERC-20, você obteria um método para realizar a transação. Um método e uma taxa de gás ETH, com alto deslizamento - o deslizamento é a quantidade de desvio entre a taxa de gás esperada e a taxa de gás real quando você confirma a transação.

O QTM Troca Descentralizada oferece algo bastante radical. Em parceria com algumas das maiores cadeias de bloqueio ao redor, Quitriam oferece a melhor taxa de gás com o menor deslizamento de uma gama de cadeias de bloqueio. Se conseguir encontrar um preço melhor e uma taxa de gás melhor na rede Solana, ele encaminhará automaticamente a transação a partir dessa cadeia de bloqueios. Você não tem que fazer nada.

Desde seu lançamento em abril, o QTM está atualmente 90% acima e não mostra sinais de parada. Para um projeto tão cedo em desenvolvimento, ele mostrou um crescimento surpreendentemente estável, o que geralmente equivale a um projeto caracterizado pela estabilidade com fortes fundamentos. A rara combinação de taxas de transação de câmbio centralizadas com a funcionalidade de cadeia cruzada, todas reunidas em um único DEX, é realmente um feito impressionante.

Não é surpresa, então, que este projeto esteja ganhando uma forte presença e acompanhamento em plataformas de mídia social. Parece estar reunindo não apenas um impulso, mas uma comunidade que realmente acredita no projeto. Com a primeira etapa da pré-venda terminando no dia 9 de maio, as oportunidades para a compra deste futuro DEX de alta velocidade estão se esgotando. Não se atrase!

