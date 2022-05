Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O atual ambiente comercial avesso ao risco é talvez o polar oposto do que o mercado de moedas criptográficas é. As oscilações de preços que são em grande parte sem sentido são freqüentemente usadas para classificar o mercado de criptografia como sendo em alta ou em baixa. Isto é enfatizado como resultado da atividade da mídia social, memes e outros eventos anômalos. Devido à turbulência do mercado, há uma infinidade de criptos sobre-vendidos que você pode adicionar para ganhos potencialmente substanciais no caminho.

Desde o início, o mercado de moedas criptográficas tem sido incrivelmente volátil. Vimos como os preços podem subir num dia e depois inverter o curso no dia seguinte. Entretanto, o mercado atual de ursos abalou a confiança dos investidores, implicando que a era de ganhos de tamanho maior do setor acabou.

Entretanto, os desenvolvedores inteligentes se rebelaram contra esta noção, introduzindo pré-vendas, nas quais os investidores podem comprar uma ficha antes de seu lançamento a um preço baixo. Esta prática multiplicou o ROI dos primeiros compradores e replicou as riquezas produzidas pelas bolhas de moedas criptográficas ao longo da década de 2010.

Independentemente de como o mercado se sente neste momento, é claro que os criptos estão aqui para ficar. As mudanças provocadas pela pandemia são permanentes, e as pesquisas indicam que o mercado crescerá a uma taxa de mais de 12,5% até 2030. Assim, apesar do barulho de baixa, há muito o que se preocupar no mercado.

Considere Ethereum (ETH) e Solana (SOL), que são escolhas populares no mercado, assim como o novo protocolo de liquidez, o Calyx Token (CLX), que acaba de entrar em sua pré-venda e cujo novo protocolo indica um crescimento explosivo no lançamento.

O etéreo (ETH) é talvez a moeda criptográfica mais utilizada em termos de praticidade. Ele vem ganhando uma tração significativa nos últimos anos e, segundo estimativas dos analistas, ainda está nos estágios iniciais de sua história de crescimento.

A próxima atualização da rede irá convertê-la de uma prova de trabalho para um modelo de prova de consumo. A nova atualização reduzirá significativamente os custos de transação, aumentará a eficiência do protocolo e aumentará a velocidade de processamento. A atualização irá adicionar à já crescente lista de casos de uso do Ethereum (ETH) e poderá até mesmo ver o BTC (Cryptocurrency Overtake Bitcoin) como a cadeia de bloqueio dominante.

O Ethereum (ETH), de acordo com Cathie Woods da ARK Investment, poderá atingir uma capitalização de mercado de mais de US$ 20 trilhões dentro da próxima década. Muito disto se deve ao fato de ser a primeira cadeia de bloqueio programável, que permite um ecossistema em expansão de serviços DeFi e dApps, bem como NFTs; ela representou 78% de todas as vendas de NFTs no ano passado e tem US$ 114 bilhões investidos em aplicações DeFi.

Solana (SOL) foi um dos investimentos em moedas criptográficas de maior sucesso do ano. De janeiro de 2021 a novembro de 2021, a SOL aumentou em mais de 15.000%, atingindo uma alta de 250 dólares. Entretanto, desde então, caiu de um penhasco, perdendo mais de 60% de seu valor. No entanto, tem um dos casos mais fortes do setor, o que o torna um excelente investimento a longo prazo.

Solana (SOL) é conhecida por sua velocidade e eficiência, dois fatores críticos para o sucesso de qualquer cadeia de bloqueios. Além disso, ela inclui funcionalidade de contrato inteligente, que os desenvolvedores podem usar para criar dApps. A plataforma é capaz de processar 65.000 transações por segundo a um custo médio de apenas US$ 0,00025 por transação.

A Solana (SOL) tem sido extremamente popular no desenvolvimento de dApps e NFTs. No último ano, a rede cresceu de 70 para mais de 5.000 projetos. Além disso, durante vários meses, a cadeia de bloqueio tem sido consistentemente classificada em segundo lugar em volumes NFT, dando ao Ethereum (ETH) uma corrida por seu dinheiro.

No entanto, a capitalização de mercado da Solana (SOL) continua sendo uma lasca de Ethereum (ETH), indicando que ela ainda tem uma pista de crescimento maciço à sua frente.

OToken Calyx (CLX) já está demonstrando muito potencial, pois é uma das poucas moedas criptográficas que conseguiu causar um alvoroço na comunidade criptográfica antes mesmo do lançamento.

A Token Calyx (CLX) virou a cabeça quando seu ambicioso Livro Branco revelou que o protocolo de liquidez teria como objetivo introduzir o comércio instantâneo, pelo qual os compradores podem trocar seu criptograma imediatamente em uma única transação, uma vez solicitada. Além disso, são prometidas taxas mínimas de gás porque o Calyx (CLX) funcionará através da obtenção de liquidez de múltiplos protocolos.

Além disso, o Token Calyx (CLX) provavelmente atrairá muitos agricultores devido aos incentivos lucrativos que ele oferecerá. Em primeiro lugar, ao contribuir com fichas para pools de liquidez comuns, os Provedores de Liquidez podem ganhar uma porcentagem das taxas com as trocas executadas. Haverá também privilégios para aqueles interessados em apostar; uma vez que lhes é concedido acesso ao DAO, o que significa que eles podem participar e votar nas agendas.

Espera-se também que o Calyx Token (CLX) ganhe um grande número de usuários por causa de sua total descentralização, o que significa que o protocolo é sem permissão para que os usuários não sejam obrigados a passar por extensas verificações de segurança e processos de registro que são comuns em tantas trocas.

O Calyx (CLX) está passando por uma pré-venda estática, na qual seu preço permanecerá o mesmo até o lançamento. Isto significa que é difícil estimar o quanto a ficha poderia crescer com base no número atual de compradores. Entretanto, dado que Ethereum (ETH) e Solana (SOL) começaram ambas em pré-vendas, pode-se prever que o Calyx (CLX) tem uma longa jornada pela frente no setor de criptografia.

https://presale.calyxtoken.io/register

https://calyxtoken.io

https://t.me/CALYX_TOKEN_OFFICIAL

https://twitter.com/CalyxToken

https://www.instagram.com/calyx_token