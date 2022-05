Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Divulgação: Os proprietários deste conteúdo podem ser pagos para recomendar moedas criptográficas. O conteúdo desta página, incluindo qualquer visão positiva de Pacman Frog, Solana ou Hedera, pode não ser neutro ou independente. Este artigo não constitui aconselhamento financeiro. Você só deve investir o que puder perder.



O mundo das moedas criptográficas tem muito a admirar, pois dá às pessoas a oportunidade de ganhar mais controle sobre suas vidas financeiras enquanto potencialmente ganham milhões de dólares. Mesmo que você não esteja convencido de que vale a pena investir em moedas criptográficas, você não pode ignorar a comunidade de investidores em constante expansão.

Aqueles dispostos a investir em moedas criptográficas estão sempre em busca de melhores oportunidades. Os investidores geralmente estão confusos sobre se devem investir em uma moeda criptográfica estável ou mais nova com menos estabilidade. Bem, cada um tem seus prós e contras. Neste artigo, nós lhe ofereceremos três grandes opções para investir seu dinheiro, Pacman Frog (PAC), Solana (SOL) e Hedera (HBAR).

Com sua recente venda antecipada, a Pacman Frog (PAC) recebeu muita atenção de potenciais investidores, e mais pessoas se juntarão a ela à medida que o espaço criptográfico continua a se expandir. Possui uma equipe dedicada a estudar as últimas academias, combinada com observações nos mercados financeiros. Eles desenvolveram uma estratégia utilizando métodos comprovados, o que levou a seu desenvolvimento. Devido à natureza do Pacman Frog (PAC) como DAO, desenvolver uma comunidade forte é um dos principais objetivos das moedas criptográficas. O DAO é uma organização autônoma descentralizada que, à medida que cresce, se reúne para tomar decisões em benefício das moedas criptográficas.

Graças a vários contratos inteligentes e infraestrutura construída sobre a cadeia de bloqueio, esta moeda criptográfica utiliza o ecossistema SOL para ser totalmente descentralizada, rápida e acessível. É também extremamente intuitiva, o que proporciona aos usuários uma excelente experiência comercial. É única em velocidade quando se trata de eficiência. Possui 65.000 transações por segundo, ao contrário do Ethereum (ETH) 30 Transações por segundo. Portanto, os especialistas em moedas criptográficas acreditam que poderia ser útil para uma nova geração de transações.

Além disso, ela visa o crescimento de uma comunidade descentralizada, fornecendo vários serviços em um ambiente em constante mudança. O objetivo é construir uma empresa comunitária focada em NFTs e Game Finance (GameFi). O objetivo da rede é conscientizar as pessoas em todo o mundo sobre as várias dificuldades que a cadeia de bloqueio e as moedas criptográficas podem facilmente resolver.

Solana (SOL) é um dos próximos maiores candidatos a blockchain, promovendo custos de transação mais rápidos e menores às custas da centralização do que blockchains como Ethereum (ETH). Sua tecnologia avançada protege a cadeia de bloqueios contra gargalos e atrasos graves. Entretanto, ela enfrenta o problema de hackers maliciosos que causam problemas dentro da rede.

Solana (SOL) usa seu modelo Proof of History e o mais popular e difundido Proof of Stake. A combinação destes modelos produz uma rede muito rápida. Ela é ideal para a indústria de jogos criptográficos devido a seu alto volume de transações e velocidade. As correntes de bloqueio alternativas são geralmente caras e lentas, o que não atrairá muitas pessoas. A partir de agora, tem uma capitalização de mercado de mais de 32 bilhões de dólares, o que a torna a sexta maior moeda criptográfica do mundo.

A Hedera (HBAR) demonstra que sua tecnologia única pode lidar com muitas transações simultaneamente. É evidente a partir dos impressionantes 6,5 milhões de transações por dia, com uma velocidade média de 0,5 segundos por transação. É um sistema de pagamento em massa que tem o potencial de ser um concorrente sério dos principais líderes de mercado como a Visa. Ele é alcançado pela adoção contínua de moedas criptográficas em todo o mundo.

A Hedera (HBAR) introduziu a tecnologia chamada Hashgraph, e esta tecnologia torna a Hedera melhor do que muitas outras alternativas de cadeia de bloqueio. Com o Hashgraph, ele é melhor em escalabilidade, custo e velocidade. Suas transações têm uma taxa média de apenas US$ 0,0001 e normalmente chegam em cinco segundos. A Hedera afirma que seu sistema pode lidar com mais de 1000 transações por segundo, melhor do que a maioria dos sistemas. Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 3 bilhões, ele está atualmente classificado como a 35ª moeda criptográfica mundial.