Bored Ape Yacht Club agora se move para criptomoeda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um gigante do mundo de tokens não fungíveis (NFT) ampliou sua abordagem - o Bored Ape Yacht Club lançou uma criptomoeda.

Embora não seja o movimento mais surpreendente de todos os tempos, não deixa de ser um grande passo para a associação, que anteriormente se preocupava com a exclusividade e a barreira de preço por trás de seus reconhecíveis retratos de macacos.

Agora, com o lançamento do ApeCoin , parece que um império da web3 pode estar surgindo, com o token aparentemente configurado para alimentar a maioria das transações que ele pode controlar, incluindo jogos pay-to-earn que estão em andamento.

O token em si será controlado por um novo órgão chamado ApeCoin DAO, independente do Clube por uma questão de aparente transparência, embora a quantidade de controle que a Yuga Labs (os criadores do Yach Club) terá ainda dirá .

A negociação inicial da moeda foi surpreendentemente bastante volátil, já que o valor da moeda subiu para cerca de US$ 40 antes de cair rapidamente para se aproximar de US$ 8, uma trajetória que será familiar aos especuladores de criptomoedas em todo o mundo.

Se ele pode se consolidar como um token importante, levará pelo menos alguns meses para verificar, mas com base no reconhecimento da marca que o Bored Ape Yacht Club comanda graças aos endossos de celebridades, é improvável que seja a última vez que você ouvirá falar dele.

Escrito por Max Freeman-Mills.