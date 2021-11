FIFA testando tecnologia automatizada de impedimento pode ser usada na Copa do Mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - FIFA (a organização internacional de futebol com moral suspeita, não o jogo de futebol extremamente popular com moral suspeita) demonstrou que sua encarnação moderna não tem mais medo de inovar no lado tecnológico do futebol.

Desde a adoção da tecnologia na linha do gol, também trouxe as maravilhas dos árbitros assistidos por vídeo (VAR) para o jogo, e agora está dando um passo nessa mesma direção ao testar um sistema complexo para detectar automaticamente infrações de impedimento.

Para ser claro, estes não serão apitos instantâneos de estilo de jogo sempre que alguém estiver a um milímetro de impedimento - em vez disso, 10 a 12 câmeras em cada estádio irão monitorar cada jogador na posição do campo (e seus membros) até 50 vezes por segundo.

Se houver um impedimento detectado, o sistema enviará um alerta para o VAR da jornada, em vez de distrair o árbitro em campo, e o VAR pode então decidir se deve investigar, presumivelmente com base em se algo realmente aconteceu com a situação, e se já foi localizado pelo juiz de linha no local.

O objetivo é reduzir as ocasiões em que o VAR tem de esperar anos para determinar cuidadosamente se um impedimento deve ser concedido, embora o sistema esteja obviamente apenas em fase de testes. Estará a postos para a próxima Copa Árabe, um torneio menor em escala internacional.

Se for um grande sucesso lá, porém, há todas as chances de que o sistema possa estar em vigor para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.