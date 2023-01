A época festiva tem tudo a ver com expressar o seu amor e gratidão aos que o rodeiam, quer se trate de familiares ou amigos. Algumas pessoas ligam-se pessoalmente aos seus entes queridos, e outras fazem-no através de presentes enviados de locais distantes. Quer estejam geograficamente juntos ou distantes, ainda podem celebrar o Natal juntos com presentes personalizados que os façam sentir-se especiais.

Seleccionar o presente de Natal certo pode ser um desafio. Tem de encontrar algo que os seus entes queridos precisam e querem, algo que realce como os compreende verdadeiramente. É também importante personalizar o presente - os seus entes queridos nunca devem sentir que o seu presente pode ser enviado a praticamente qualquer pessoa. E não há maneira de o fazer melhor do que com presentes de Natal personalizados.

Este ano, em vez de ficar horas na fila numa loja de Natal, envie presentes com mensagens e imagens personalizadas! Pode enviar t-shirts, cobertores, canecas, livros, ou sweatshirts com mensagens pessoais ou imagens e memórias queridas. Isso tornará claro que o presente foi especialmente concebido para eles, e eles lembrar-se-ão de si sempre que usarem o presente! O melhor de tudo é que pode receber até 50% de desconto nestes presentes usando o código promocional HOLIDAY agora mesmo.

Abaixo, fornecemos 10 ideias personalizadas de presentes de Natal para os seus entes queridos!

Mantas de velo

Não há nada tão reconfortante como abraçar em frente ao fogo com um belo cobertor de lã e uma caneca de café. Pode enviar um cobertor de lã quente com mensagens divertidas ou fotografias de memórias queridas aos seus parceiros, amigos e família. Pode manter os seus entes queridos quentes não só com a manta mas também com as suas recordações.

Canecas de café

Todos adoram café - é a primeira coisa que a maioria das pessoas bebe pela manhã. Envie uma caneca de café personalizada aos seus entes queridos para os fazer sorrir com recordações suas. A caneca de café pode incluir piadas internas, mensagens, ou mesmo apenas uma imagem das suas queridas recordações. Isto ajudará a começar bem as suas manhãs.

Cartões de Natal

Oscartões de Natal são um dos principais cartões para esta época do ano - não se pode passar sem eles. Ao apresentar os seus presentes de Natal, deve idealmente anexar cartões personalizados que expressem o quanto significam para si. Pode seleccionar algumas das suas memórias mais preciosas para exibir no cartão, criar uma colagem das suas fotografias de família e mensagens que os façam sorrir.

Impressões em Tela

As impressões em lona são ideais para famílias com animais de estimação e crianças. Os seus filhos provavelmente fazem obras-primas artísticas severas que não tem outro meio de exibir senão gravá-las na parede, o que não faz justiça às suas capacidades criativas. Em vez disso, pode tirar fotografias das suas obras de arte, transformá-las em impressões em tela tridimensionais, e colocá-las numa área de grande tráfego da sua casa!

Calendários

O Natal é o momento ideal para partilhar calendários personalizados com os seus entes queridos. À medida que o ano se aproxima do fim, eles estarão à procura de novos calendários para o ano seguinte. Pode conceber um calendário personalizado com todas as suas memórias mais preciosas, e também pode marcar as datas mais importantes, tais como os aniversários, aniversários e muito mais dos seus filhos.

Bebidas Coasters

As bases de copos são essenciais para todas as casas, mas são especialmente importantes durante o Natal. Se acolher muitas pessoas na sua casa, precisará de muitas bases de copos para todas as superfícies onde as pessoas possam colocar as suas bebidas. Para acrescentar o toque natalício, as bases de copos podem ser personalizadas com imagens da sua família, mensagens curiosas, ou mesmo as peças de um puzzle!

Álbuns fotográficos

Pode celebrar o ano passado, incluindo os seus altos e baixos, com fotografias cuidadosamente seleccionadas num álbum fotográfico! Este é o presente ideal para os entes queridos, especialmente a família, porque podem criar uma crónica da vossa vida juntos. Não só lhe permite sentir alguma nostalgia do ano, como também cria uma memória física durante anos a fio!

Almofadas Fluffy

As almofadas felpudas são os presentes ideais para crianças, pais de crianças pequenas, ou pais de animais de estimação. Pode imprimir fotografias bonitas das crianças e dos animais de estimação nas almofadas para as partilhar com os seus entes queridos. Sempre que se deitarem nas almofadas personalizadas, sentir-se-ão como se estivessem a abraçar os seus filhos e animais de estimação! Esta é uma óptima forma de preservar as memórias mais queridas e garantir que são altamente visíveis.

T-Shirts

Se quiser mostrar o quanto se preocupa com os seus entes queridos, desenhe uma t-shirt personalizada só para eles. Se a partilhar com amigos, pode desenhar t-shirts a condizer com piadas internas e mensagens curiosas. Se estiver a partilhar a t-shirt com a sua família, pode imprimir fotografias dos seus animais de estimação, crianças, ou momentos acarinhados. Esta é a melhor maneira de abraçar e celebrar as suas memórias passadas.

T-shirts de camisolas

Tal como as t-shirts, também pode desenhar camisolas personalizadas para os seus amigos e família. Embora as t-shirts sejam óptimas para uso regular durante todo o ano, as sweatshirts são perfeitas para o período de férias. Foi de férias com a sua família no ano passado? Talvez possa usar uma fotografia dessa viagem! Alguém da sua família casou? Ofereça-lhes uma camisola com uma fotografia do seu casamento! Seja criativo enquanto desenha camisolas personalizadas para todos os membros da sua família, para mostrar o quanto se preocupa.