Todas as empresas aguardam ansiosamente a época das compras de férias. São a melhor época do ano para celebrar os sucessos do ano passado, gerar ainda mais negócios antes do final do ano, e fomentar relações significativas com clientes e clientes.

As pessoas geralmente afligem as lojas e empresas locais durante as Festas, quer para encontrar mantimentos e presentes para o Natal, Hanukkah, Kwanzaa, ou Véspera de Ano Novo. Como tal, todas as empresas podem aumentar as suas receitas durante a época alta das férias, mas apenas se estiverem preparadas.

Se não estiverem devidamente preparados para a época festiva, e se não encontrarem formas criativas de se manterem na vanguarda da mente dos seus clientes, os seus concorrentes podem ficar em vantagem. Abaixo, oferecemos 10 dicas e truques para se preparar para a época de férias e manter a sua marca no topo da cabeça de todos!

Envie cartões postais de venda de férias aos seus clientes

As pessoas poupam frequentemente uma grande parte das suas necessidades de compras para a época de férias porque a maioria das lojas e empresas oferecem vendas e descontos atraentes. Se for como a maioria das empresas, provavelmente já tem algumas vendas alinhadas. Não há melhor forma de promover essas vendas, eventos, ofertas e promoções do que com cartões postais personalizados. Pode conceber postais personalizados no tema das férias para atrair os clientes certos para a sua loja, tudo isto enquanto espalha a alegria das férias!

Lance uma brochura com especiais de férias

As férias são o momento para ir além das ofertas gerais da sua loja e experimentar coisas novas. A Starbucks, por exemplo, tem sempre uma selecção de bebidas especiais para férias, como o Pumpkin Spice Latte, durante as férias. E se uma das suas ideias com tema de férias for um sucesso, pode também integrá-la nas suas ofertas gerais!

Se for um spa, por exemplo, pode oferecer alguns pacotes especiais de rejuvenescimento com tema de Inverno para atrair clientes. Ou, se for uma loja de roupa, pode introduzir alguns trajes temáticos de férias. Sejam quais forem os seus especiais de férias, pode enviá-los para potenciais clientes sob a forma de brochuras de exposição atractivas!

Agradeça aos seus clientes com canecas personalizadas

Todas as empresas enviam cartões de férias, e a maioria deles são sumariamente deitados fora pelos destinatários. Se quiser realmente causar uma impressão única no seu cliente, envie, em vez disso, canecas personalizadas. Todos adoram uma boa caneca de café, por isso é mais provável que as encha de calor para o seu negócio. Além disso, uma vez que as canecas de café são usadas regularmente, é mais provável que sejam lembradas do seu negócio todas as manhãs, uma vez que preparam uma chávena de café!

Encoraje os seus clientes a usar a sua marca

Sabe o que é melhor do que um cliente que aprecia os seus dons? Um cliente que aprecia tanto os teus presentes que anuncia a tua marca a toda a gente! Uma das formas mais fáceis de estender o marketing da tua marca e atrair ainda mais clientes é enviar t-shirts personalizadas, sweatshirts, sacos de compras, e outros artigos de vestuário para os teus clientes existentes.

Ao desenhar camisas e camisolas personalizadas, certifique-se de que são suficientemente atractivas para os seus clientes as usarem ao ar livre. O artigo deve também ostentar o logótipo da sua marca. Como tal, para onde quer que os seus clientes vão, eles levarão uma lembrança proeminente da sua marca. Esta é a melhor forma de fazer o cliente sentir-se ligado à sua marca enquanto se promove a si próprio.

Forneça panfletos com descontos pós-férias

Receberá provavelmente muitos novos clientes e clientes durante a época de férias que podem ser convertidos em clientes habituais. Poderá fazê-lo oferecendo incentivos, promoções, e descontos para o período pós-férias. Sempre que um cliente fizer compras na sua loja, ofereça-lhe um folheto sazonal com informações sobre descontos pós-férias. Isto irá encorajá-los a visitar novamente a sua loja após o período de férias e possivelmente a tornarem-se clientes regulares.

Certifique-se de que os seus clientes se lembram de si ao longo do próximo ano com calendários personalizados

Oscalendários personalizados são a melhor forma de se manterem no topo da mente dos seus clientes. Pode conceber calendários atractivos que os seus clientes quererão exibir em áreas de grande tráfego, tais como a sua sala ou quarto de dormir. O ideal é manter a marca pequena e concentrar-se mais na estética para que sejam mais incentivados a utilizar o calendário.

Pode marcar o calendário com datas importantes para o seu negócio - datas em que é mais provável que receba eventos ou promoções. Como tal, sempre que os seus clientes consultarem o calendário, serão lembrados do seu negócio e potenciais oportunidades de vendas. Um calendário cuidadosamente concebido e estrategizado pode ajudá-lo a manter o tráfego ao longo do ano!

Encoraje os seus clientes a fazer compras enquanto trabalham com tapetes de rato personalizados

Se quer realmente ser criativo, pode oferecer tapetes de rato personalizados aos seus clientes e clientes. Uma vez que a maioria das pessoas trabalha a partir de computadores nos dias de hoje, certamente precisarão de um forte fornecimento de tapetes para ratos. Pode oferecer tapetes para ratos atraentes com o logótipo e website da sua marca, ficando assim na vanguarda das suas mentes, especialmente quando já estão no computador.

Envie canetas gravadas aos seus clientes

Toda a gente adora assinar os seus nomes com canetas gravadas de alta qualidade. O acto de assinar com uma caneta atraente pode oferecer uma sensação de poder. E se conseguir que os seus clientes utilizem as suas canetas gravadas, essa sensação de poder pode ser transmitida à sua marca. Pode enviar canetas gravadas de alta qualidade e de alta qualidade aos seus clientes mais fiéis, gerando assim uma relação positiva com eles.

Pendure cartazes e faixas à volta da sua loja

Como mencionado anteriormente, os clientes adoram vendas, promoções, e descontos, especialmente durante a época de férias. Pode imprimir cartazes e banners atraentes que podem ser pendurados na sua loja e vizinhança. Isto irá certamente captar os olhos certos, ajudando-o a ganhar tráfego a pé e novos clientes. Os cartazes e banners podem também encorajar os clientes a comprar artigos que não sabiam que precisavam.

Ofereça cestos de oferta personalizados aos clientes

Todos adoram cestos de oferta gratuita. À medida que entra no espírito das férias, pode preparar cestos de oferta únicos para os seus clientes mais queridos. O cesto de oferta pode incluir canetas personalizadas, cadernos, tapetes de rato, t-shirts, sweatshirts, ou qualquer outro número das outras coisas mencionadas anteriormente. Não só os seus clientes ficarão entusiasmados por receber o presente, como também serão activamente lembrados do seu negócio sempre que utilizarem os produtos.