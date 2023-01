O Natal é sem dúvida uma das melhores épocas do ano, até porque se pode trocar presentes com amigos e famílias. No entanto, seleccionar presentes para os entes queridos também pode ser um desafio e por vezes um pouco stressante. O ideal é escolher presentes que o destinatário vai adorar e usar, idealmente algo que mostre que os compreende verdadeiramente e as suas exigências. Afinal de contas, ninguém quer sentir que recebeu um presente genérico que provavelmente deu a todos os outros nos seus contactos!

Ao procurar presentes de Natal, o ideal é começar por se concentrar nos seus passatempos e interesses. A pessoa está interessada em música, arte, vestuário, yoga, fitness, comida, ou outra coisa qualquer? Uma vez entendidos os seus interesses principais, pode ir em frente e seleccionar algo que eles irão realmente amar e apreciar. E se quiser realmente percorrer a milha extra, compre-lhes um presente personalizado - algo com uma mensagem personalizada impressa! Isso mostrará verdadeiramente que o presente se destina especificamente a eles e não apenas a uma selecção genérica!

Se não tiver a certeza de onde pode obter presentes personalizados, nós protegê-lo-emos. A VistaPrint é uma empresa especializada na produção de produtos personalizados e presentes para indivíduos e empresas. Podem imprimir mensagens personalizadas, logótipos e gráficos em t-shirts, casacos, mangas de portáteis, canetas, agendas, e muito mais. Abaixo, damos-lhe algumas ideias brilhantes para presentes personalizados que pode dar aos seus entes queridos este Natal - e neste momento pode receber até 50% de desconto nestes presentes usando o código promocional HOLIDAY.

#1. Impressões em Tela

Se quiser imortalizar algumas das suas memórias mais queridas com um indivíduo, pode obter-lhes impressões em tela personalizadas. Seleccione as suas fotografias de família favoritas, fotografias de férias, fotografias de animais de estimação, ou as obras de arte do destinatário para imprimir numa tela 100% algodão. Isto transforma instantaneamente as suas memórias mais queridas numa decoração de casa deslumbrante e de classe. As estampas personalizadas em tela são resistentes à moda e vêm com cabides embutidos, para que possa exibi-las de forma proeminente na sua sala de estar.

#2. Cadernos de notas

Todos precisam de um caderno de notas de vez em quando, quer seja para escrever lembretes do dia-a-dia, fazer algum jornalismo, rabiscar, ou outros fins. Pode fornecer cadernos de notas personalizados com mensagens e desenhos destinados apenas para o destinatário. Pode personalizar a capa do bloco de notas e adicionar mensagens únicas nas páginas. Como tal, sempre que recuperarem o diário para rabiscar algo, serão lembrados do seu gesto atencioso.

#3. Álbuns fotográficos

A melhor maneira de celebrar as memórias da sua família é com álbuns fotográficos que pode exibir de forma proeminente na sua mesa de café. Compilar todas as suas fotografias e memórias favoritas durante o ano passado, escrever mensagens curtas e instantâneas para as acompanhar, e compilá-las num belo álbum fotográfico. Este é o presente de Natal perfeito porque lhe dá a si e à sua família uma oportunidade de caminhar pela faixa da memória e apreciar os tempos passados.

#4. Calendários de Parede

Os calendários de parede são o meio perfeito para imortalizar as suas memórias favoritas e exibi-las de forma proeminente na sua parede. Além disso, sempre que os seus entes queridos mudam o mês do calendário, serão saudados por uma nova memória ou mensagem que lhes poderá trazer um sorriso à cara. Em vez de se limitarem a fotografias, sejam criativos e adicionem também algumas mensagens únicas, piadas e obras de arte! O calendário de parede servirá como um lembrete do quanto se preocupa com os seus entes queridos.

#5. Canecas de café

A maioria das pessoas toma uma chávena de café ou chá quente assim que acordam de manhã. Se quiser garantir que sorriem logo de manhã, dê-lhes uma caneca de café com uma imagem, mensagem, ou imagem única. Encontre um momento que elas amem verdadeiramente - uma fotografia do seu filho, animal de estimação, ou umas férias - e tenha-o impresso na caneca.

#6. T-Shirts

Nunca se pode errar com t-shirts personalizadas. Precisa de dar um presente aos pais de animais de estimação? Se sim, dê-lhes uma t-shirt com uma fotografia dos seus animais de estimação! Quer dar de presente aos seus avós? Se sim, dêem-lhes uma t-shirt com uma fotografia de família! Nem sequer tem de ser uma foto - também pode oferecer t-shirts personalizadas com mensagens interessantes ou piadas internas! O objectivo não é dar ao destinatário algo para vestir às festas, mas sim fazê-las sorrir.

#7. Puzzles

Pode transformar as memórias favoritas do destinatário num puzzle. Este é o presente ideal para as famílias, especialmente aquelas com múltiplas crianças, porque actua como uma actividade de ligação surpreendente. O receptor (e a sua família) pode passar horas a juntar a imagem enquanto revisita a memória capturada. Pode utilizar várias ideias para o puzzle, tais como fotografias de família, fotografias de animais de estimação, ou obras de arte de um membro da família.

Estas são apenas algumas das coisas fantásticas que pode oferecer aos seus amigos e família durante o Natal. Mas não deixe que estas selecções limitem as suas ideias - encontre presentes personalizados que falem verdadeiramente com os destinatários do presente. Se pensar assim no seu presente, é certo que ele será apreciado.