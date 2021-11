Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que muitos leitores leais da Pocket-lint também estão interessados em atividades ao ar livre e nada amam mais do que deixar o mundo digital para trás e entrar no mundo real.

Por mais que amemos trazer os últimos rumores sobre o que esperar do próximo iPhone ou aconselhar sobre o melhor telefone Samsung para comprar, o ar livre é algo que amamos. Isso tem impulsionado nossa cobertura de rastreadores de condicionamento físico ao longo dos anos - publicamos nossa primeira análise do Garmin Forerunner em 2004!

Mas embora o Pocket-lint se concentre na tecnologia, há muito mais para explorar além do digital. É por isso que lançamos um site irmão. Diga olá para o The Gear Loop .

O Gear Loop está instalado e funcionando e o manterá informado sobre as últimas aventuras ao ar livre. Já temos uma introdução ao bikepacking , um explicador sobre surf interior , bem como uma olhada na maioria dos tênis de corrida de alta tecnologia no momento.

Reunimos uma equipe de especialistas, com anos de experiência, para apresentar a você análises honestas e recursos em um amplo espectro de atividades de aventura. Estamos cobrindo o mar ao cume, de esportes aquáticos a esportes de inverno - e muito mais.

Como sempre foi o caso com o Pocket-lint, estamos procurando trazer a você análises sensatas, as últimas notícias e algumas aventuras inspiradoras para ajudá-lo a planejar aonde seu próximo desafio o levará.

Você viajaria de costa a costa carregando um bebê? Pode ser mais afirmação da vida do que você pensa.

Liderando o The Gear Loop está Leon Poultney na cadeira do Editor, trazendo com ele uma profunda experiência em muitas das grandes aventuras da vida e experiência jornalística de nomes como Sunday Times Driving, The Sun, Wired UK e muito mais.

Claro, o Pocket-lint continuará a cobrir o que há de mais moderno em tecnologia, mas quando se trata de escolher uma jaqueta Gore-Tex, escolher o melhor fogão de acampamento ou ponderar sobre qual lanterna será a certa para você - The Gear Loop será o destino mais procurado online.