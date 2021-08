Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2016, Rolling Stone chamou-lhe o número um maior programa de TV na história, e qualquer um que já tenha visto um episódio certamente sabe que The Sopranos é indubitavelmente um dos shows mais intrigantes e camadas de todos os tempos.

Seu criador, David Chase, não deu muita importância ao trabalho suplementar para acompanhar a série - além de um único videogame PS2 forçado pela HBO em 2006, onde você assumiria o papel de filho do falecido Sal “Big Pussy” Bonpensiero em seu Em busca de juntar-se à equipe de Tony Soprano, todo o universo dos programas existe apenas nas seis temporadas transmitidas pela HBO.

É claro que, como todos sabemos, isso está prestes a mudar com o lançamento de The Many Saints of Newark em 1 de outubro Moltisanti, o pai dos Sopranos co-líder Christopher.

Caso você esteja se perguntando quem poderia ocupar o lugar lendário de James Gandolfini e sua atuação única em uma geração, é ninguém menos que o próprio filho dos atores, Michael Gandolfini, que fará o papel principal como o adolescente Tony S.

Quanto ao pai de Christopher Moltisanti, Dickie, esse papel será interpretado por Alessandro Nivola, conhecido por seus papéis em American Hustle e A Most Violent Year.

O filme também contará com as atuações do aclamado ator da máfia Ray Liotta, da indicada ao Oscar Vera Farmiga e da estrela de Hamilton, Leslie Odom Jr.

Johnny Boy e Junior Soprano

Aqui está o elenco completo e a equipe de acordo com o IMDB.

Michael Gandolfini como Anthony "Tony" Soprano

Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. como Harold McBrayer

Jon Bernthal como Giovanni "Johnny Boy" Soprano

Corey Stoll como Corrado "Junior" Soprano Jr.

Ray Liotta como "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga como Livia Soprano

Billy Magnussen como Paulie "Nozes" Gualtieri

John Magaro como Silvio Dante

Após quase dois anos de atrasos devido à pandemia COVID-19, The Many Saints of Newark será finalmente lançado em 1 de outubro de 2021.

Você pode assistir um trailer de The Many Saints of Newark aqui.

Sim! The Many Saints of Newark estará disponível para streaming na HBO Max a partir de 1º de outubro de 2021 - o mesmo dia em que será lançado nos cinemas dos Estados Unidos e em outros locais em todo o mundo, permitindo o COVID. É importante observar, no entanto, que o acordo de streaming do HBO Max só é válido para os primeiros 31 dias após o lançamento. Após o mês, The Many Saints of Newark será retirado do serviço de streaming por um período de tempo antes de retornar aos serviços de streaming em algum momento no futuro.

Você pode assistir todas as seis temporadas de The Sopranos exclusivamente na HBO Max nos Estados Unidos, já que HBO Max ainda não está disponível no Reino Unido. Custa $ 14,99 por mês.