Como você pode tornar seu trabalho mais sustentável

Sustentabilidade é um daqueles objetivos que podem ser alcançados em nível macro e micro no mundo profissional. Se você é uma engrenagem em uma máquina maior, você pode empurrar para a mudança, enquanto aqueles que têm mais controle sobre as decisões de uma empresa têm o poder de causar um impacto real.

Mas quais são alguns passos que você poderia realmente, praticamente tomar, se você está olhando para tornar sua vida profissional menos prejudicial para o meio ambiente e mais sustentável? Reunimos algumas ideias que você poderia usar, seja como trampolim para mudanças mais complexas, ou como medidas simples e de um passo que podem salvar sua consciência e encorajar outros a imitar sua atitude.

Nosso primeiro ponto pode parecer óbvio, se apenas porque muitas empresas têm feito isso há anos, mas reduzir o material impresso e mover a documentação on-line realmente não é fácil. Para cada escritório grande e moderno que tem uma política sem papel, há algumas empresas menores que não o trouxeram.

Muitas vezes, há razões claras pelas quais pode ser uma transição dolorosa, especialmente quando as pessoas estão lidando com material impresso ou simplesmente têm sistemas legados que parecem exigir cópias em papel. A realidade é, no entanto, que cada equipepoderiamudar para sistemas sem papel com um pouco de esforço, e há muitos programas lá fora para permitir a colaboração on-line, seja através do Google Suite ou apenas canais Slack ativos. Mais do que algumas outras etapas, reduzir os pedidos de papel e o uso resultará em uma mudança tangível.

Nós não queremos ser insensíveis - sabemos que inúmeras pessoas em todo o mundo atualmente não têm escolha a não ser evitar viagens e trabalhar em casa, devido à constante pandemia COVID-19.

No entanto, se as pessoas estão à procura de revestimentos de prata, pode-se dizer que muitas empresas têm a oportunidade de permitir padrões de trabalho mais flexíveis e de perceber que grande parte da sua força de trabalho poderia potencialmente trabalhar a partir de casa com mais regularidade, mesmo em condições regulares. Toda vez que você fica em casa para trabalhar, você economiza o valor de uma viagem de emissões, e o mesmo vale para uma reunião realizada on-line em vez de pessoalmente.

Mesmo que voltemos à normalidade e vocês retornem ao seu trajeto, pensem em maneiras de evitar emissões, quer isso signifique andar de bicicleta para o trabalho ou incentivar parceiros remotos a não viajarem para reuniões curtas.

Claro que, se você quiser causar um impacto além dos seus comportamentos de trabalho, ou mesmo para compensar o seu impacto passado no ambiente global, uma maneira fácil de fazê-lo é através de esquemas de neutralização do carbono.

Não queremos tocar muito no nosso próprio chifre, mas se pudermos fazer isso, você também pode. Há muitas ferramentas lá fora para permitir que você calcule sua tonelagem de carbono estimada em uma base anual, incluindo a Calculadora de Pegada de Carbono da WWF. Ele irá ajudá-lo a trabalhar fora seu impacto áspero, para que você possa compensá-lo.

Isso pode ser feito através de esquemas como Forest Carbon no Reino Unido, que irá plantar e manter árvores de acordo com a quantidade de carbono que você precisa compensar. Claro, a compensação deve idealmente ser combinada com mudanças comportamentais, mas tem o bônus de ser algo que você pode fazer de sua mesa, facilmente.

Outro passo significativo que você pode dar para mitigar seu impacto no planeta é dedicar tempo para pesquisar qualquer equipamento que você usa e compra como um negócio ou para uso profissional. Novamente, isso pode ser em pequena escala ou mais amplo.

Isso pode significar que, se você precisar de um novo telefone, você considera algo como o FairPhone 3, construído com um olho firme na sustentabilidade. Ou se você precisar de uma nova cadeira de escritório, você pode encontrar uma empresa que usa materiais reciclados e recicláveis em vez de comprar um modelo mais barato e mais frágil destinado ao aterro sanitário. Em um nível pessoal, isso pode ser uma mudança gerenciável.

No

entanto, se você é capaz de impactar as decisões de uma grande empresa, você pode ter um impacto real. Alguns edifícios de escritórios têm milhares de cadeiras, mesas, computadores e outros materiais envolvidos. Alterar a forma como estes são adquiridos para fazer da sustentabilidade uma suposição poderia ter um impacto real. Na verdade, você pode até mesmo empurrar para que sua empresa se localize dentro de edifícios de escritórios que têm altas pontuações de sustentabilidade e propriedades de captura de energia, o que desempenhará seu papel no encorajamento de mais desses edifícios a serem construídos e renovados.

É claro que você pode controlar suas próprias ações e as da sua empresa até certo ponto, mas outra complicação surge quando você se dirige aos seus parceiros de negócios. Se você faz parte de uma cadeia de suprimentos, ou trabalha com outras empresas em projetos, ou contratá-los para fornecer serviços para você, outra maneira de tornar seu trabalho mais verde é incentivar a sustentabilidade entre seus parceiros.

Isso pode significar tornar a sustentabilidade uma prioridade ao oferecer trabalho e escolher parceiros, ou pode significar simplesmente conversar com a gerência dessas empresas sobre o que eles estão fazendo, mas se você pode incentivar outras empresas a tomar medidas positivas, sem alienar as pessoas, você estará fazendo um bom trabalho que vai além de sua própria vida profissional.

Nós passamos por algumas das maneiras simples que você pode abordar, tornando seu trabalho mais sustentável, mas é importante lembrar que você provavelmente não será capaz de fazer todas elas facilmente, pelo menos não imediatamente. Isso não é ruim - a chave é permanecer positivo, e fazer qualquer pequena mudança que puder.