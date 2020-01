15 fotografias incríveis da Estação Espacial Internacional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Espaço. Não há muitas coisas assim para acender a imaginação e fazer o coração disparar. Seja de gigantes influentes de ficção científica, como a franquia Star Wars, ou de filmes que colocam sua tenda um pouco mais perto da realidade, como Gravity e First Man, somos fascinados pela vida em órbita.

Mas o fato é que a grande maioria de nós nunca terá a chance de experimentar o tempo no espaço para nós mesmos. Seja porque o turismo espacial ainda está lentamente se tornando uma coisa e ainda é incrivelmente caro, ou porque simplesmente não fizemos o suficiente nas disciplinas de ciências da escola, vale a pena aceitar.

É uma ótima notícia, então, que agências como a NASA não estão interessadas apenas em explorar o espaço e documentá-lo para fins de pesquisa - também existem inúmeras fotos de cair o queixo sendo tiradas da órbita. Essas imagens fazem um trabalho incrível de nos mostrar como é estar lá em cima na grande expansão.

Reunimos 15 fotos incríveis que a NASA tornou públicas, tiradas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) para seu prazer.

Estamos começando dentro da estação espacial, com um tiro que achamos que lhe dá uma grande sensação de como ela pode estar dentro de seus limites. Jessica Meir, uma das astronautas da NASA, está trabalhando na câmara de ar para preparar alguns trajes espaciais para uso em caminhadas espaciais.

Você pode ver no laptop flutuante e no equipamento em todo o lugar que deve ser fácil perder o controle dos itens enquanto você está lá em cima!

Aqui Jessica Meir se junta a outra astronauta da NASA, Christina Koch, enquanto os preparativos continuam para uma caminhada espacial que eles vão fazer para instalar algumas baterias novas no exterior da estação.

Gostamos dessa foto porque ela mostra o tamanho das roupas, em relação aos ocupantes, e como isso deve impactar a capacidade do astronauta de manobrar facilmente.

Aqui, em nossa última foto de dentro da estação, vemos Luca Parmitano, da Agência Espacial Européia, verificando seu traje espacial e o de um astronauta da NASA antes de uma caminhada espacial. Serve para sublinhar a importância dessas verificações e processos para garantir que nada dê errado uma vez fora da câmara à mercê do próprio espaço.

Agora estamos do lado de fora, como você pode ver - Parmitano está continuando suas tarefas, o tempo todo preso por aquele fio fino e quase imperceptível na parte inferior esquerda do quadro. É assustador, não é?

Aqui está uma visão mais detalhada de Parmitano enquanto ele trabalha, permitindo que você tenha uma noção de quanto equipamento ele conectou a ele e quão difícil deve ser mover-se pela parte externa da estação de qualquer maneira eficiente.

Este é apenas um instantâneo de uma caminhada espacial que durou mais de 6 horas no total.

Esta foto é incrível em alguns níveis - do reflexo no capacete de Jessica Meir mostrando Christina Kock no ato de tirar a foto, aos detalhes em close que você pode ver na parte inferior esquerda do quadro.

Isso ajuda você a entender como as luvas são maciças e desajeitadas e como as ferramentas que elas usam são de tamanho grande, tanto para trabalhar com as luvas quanto para lidar com as condições em que elas estão.

É possível esquecer, olhando as fotos que mostramos até agora, que essas caminhadas espaciais não estão acontecendo apenas no vazio - a Terra está fora de cena, com a altura e escala impossíveis que a acompanham.

Esta fotografia captura perfeitamente essa distinção, mostrando Andrew Morgan da NASA em primeiro plano, com todas as amarras mantendo-o em segurança, enquanto atrás dele você pode ver o oceano e as nuvens a uma distância insana.

Esta foto de Andrew Morgan é divertida por algumas razões, até porque ela o captura no momento da fotografia, e você pode ver através da superfície do capacete até o rosto.

O reflexo da lente ao lado dele acrescenta um toque cinematográfico às coisas, enquanto o brilho do sol, fora da moldura na parte inferior, proporciona uma iluminação dramática a tudo. É uma perspectiva única sobre as coisas na ISS.

Este era um candidato óbvio à inclusão e por razões óbvias também. Existem selfies, e existem selfies , e esse esforço de Luca Parmitano da ESA é para sempre.

Novamente, porém, é bom ter algum contexto. Afastando o zoom de Parmitano, podemos ver o braço robótico ao qual ele está preso, que parece frágil o suficiente para nos dar palpitações no nível do solo. Atrás e além dele está o bocejo escuro do próprio espaço.

Esta é uma ótima oportunidade para ilustrar o quanto de contraste existe lá em cima. Você não fica mais preto do que isso, mas o branco no topo do capacete de Parmitano também é o mais puro possível.

Os astronautas são figuras infinitamente interessantes, mas também é justo dizer que a própria ISS é uma maravilha para fotografar. Essas barbatanas solares são apenas icônicas, embora tenhamos uma boa autoridade que o pequeno casulo no canto superior direito do quadro seja chamado de cúpula, com um astronauta muito possível dentro dele.

Se você quiser um pouco mais de contexto, as matrizes solares são maiores que uma quadra de tênis a uma distância decente. Nós não estamos olhando para uma estação espacial rinky-dink, aqui.

Este é outro tiro que achamos que fala por si. Demos outra olhada nas enormes matrizes solares de um ângulo diferente, enquanto na Terra o nascer do sol brilha sobre o mar das Filipinas.

É uma bela peça de fotografia, e o brilho laranja dos raios do sol atingindo os painéis solares faz um maravilhoso acompanhamento para o sol atingindo o oceano lá embaixo.

A noite oferece um conjunto de vistas tão impressionante quanto a Terra, no entanto, e essa cena de metrópoles sul-coreanas iluminadas à noite é linda. Na parte de trás da foto, você pode até ver as luzes dos navios no mar do Japão, enquanto o nexo de luz no centro-direita é a capital da Coréia do Sul, Seul.

É um lembrete de quão impressionantes são as redes humanas a uma grande distância.

Esta bela foto é uma bela réplica para pessoas de terra plana, mas também uma adorável imagem do espaço e da Terra em relação. Esse brilho pode parecer a Aurora Boreal ou algum efeito similar, mas na verdade é apenas o brilho atmosférico do planeta.

Você pode ver as luzes da civilização na parte inferior, elegantemente justapostas à luz das estrelas na parte superior do quadro.

Para completar nossa galeria, retornamos à Terra, na companhia de uma espaçonave Boeing CST-100 Starliner. Acabou de desembarcar em White Sands, no Novo México, após um teste de vôo em órbita, pronto para uso posterior.

É uma ótima imagem que evoca memórias de aterrissagem e exploração da lua enquanto realmente existe em nosso próprio planeta, e o logotipo da NASA na nave situa tudo de maneira brilhante. Um toque final agradável é adicionado pelo conhecimento de que o navio foi batizado de Calypso por sua tripulação.