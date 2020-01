10 exemplos impressionantes da arquitetura moderna de alta tecnologia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Atualmente, a tecnologia é um pouco difícil de conter. Onde o século XX pode ter deixado você escapar da idéia de que tecnologia significava microchips e placas-mãe, estamos em uma época em que tudo está envolvido nela. Isso pode significar rede, processos complexos de design ou várias outras coisas.

Na arquitetura, no entanto, isso significa que estamos vendo edifícios projetados e construídos com a tecnologia passando por seus próprios esqueletos - sejam medidas de eficiência de energia ecologicamente significativas ou simplesmente maneiras totalmente novas de tratar o vidro para obter melhores resultados.

Demos uma olhada ao redor do mundo para conferir alguns dos mais recentes edifícios impressionantes que têm tecnologia em seus corações. Vamos explicar um pouco, em cada caso, o que torna o edifício tão especial.

Por alguns anos, nos primeiros anos da década de 90, o Taipei 101 ocupou o primeiro lugar cobiçado como o edifício mais alto do mundo, mas não foi por isso que fez parte da nossa lista, embora esteja relacionada. Taiwan está em uma área do mundo que é regularmente atingida por tempestades e tufões, tornando-o um local desafiador para arranha-céus tão altos quanto este - 508 metros.

Contrabalança o efeito oscilante dos ventos fortes com um sistema pendular interno maciço que é calibrado com perfeição, uma implementação engenhosa (se não de forma alguma única) da tecnologia da velha escola em ambientes modernos. O fato de o prédio também ter sido construído de uma maneira que o qualificou para a certificação LEED Platinum anos depois, em 2012, é mais uma prova da natureza prospectiva de seu projeto.

Avançando rapidamente para um edifício muito mais recentemente concluído, a gigante de consultoria Deloitte tem sua casa no The Edge de Amsterdã, que está sendo chamado de edifício mais verde do mundo. A agência britânica de classificação ambiental BREEAM, de fato, considerou oportuno atribuir a maior pontuação de sustentabilidade já concedida, o que é bastante elogioso.

Alguns de seus truques de economia de energia incluem massas de sensores e temporizadores para garantir que as luzes, o aquecimento e muito mais sejam usados apenas quando realmente forem necessários. Tudo foi construído em torno de um sistema de hot-desk 100% que pode direcionar os funcionários a liberar mesas e adaptar as luzes e a temperatura do espaço às suas preferências por meio de um aplicativo complementar. Se isso não parece funcionar no futuro, não temos certeza do que faz.

Você meio que sabia que tinha que fazer essa lista - você não pode simplesmente ignorar o edifício mais alto do mundo, o titânico Burj Khalifa de Dubai. Quando você está projetando um edifício desse tamanho, há inúmeras soluções interessantes que você precisa encontrar para fazê-lo funcionar, mas um excelente exemplo é quando você pensa em fornecer água para 163 andares do edifício, em um clima naturalmente agradável.

O Google Street View explora o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo

No caso do Burj Khalifa, isso significava secretar um enorme reservatório no 40º andar, além de mais quatro tanques de 900.000 litros ao redor do prédio. Aparentemente, pelo menos um desses tanques de água circula por mais de 100 km de tubulações por dia, contribuindo também para o resfriamento no calor do deserto. Esses são números surpreendentes.

Você pode não perceber a princípio, mas observe mais de perto as duas torres que compõem o World Trade Center do Bahrain. É isso mesmo, são de fato três turbinas eólicas. Sem dúvida, isso deve ser suficiente para explicar o lugar do edifício nesta lista - ele integra energia sustentável ao tecido de seu design.

Esse espírito também é mais difundido, com outros sistemas tecnológicos, incluindo painéis solares para alimentar a iluminação de estradas em torno de sua base e iluminação fluorescente com eficiência de energia usada em todo o interior.

O novo campus da Apple (provavelmente será conhecido como novo por muito tempo) tem sido um dos edifícios mais importantes do mundo nos últimos anos. Se você o vê como sinônimo da avareza do Vale do Silício, ou apenas os desertos de um gigante global, não há como escapar do quão tecnológico é.

Possui painéis de vidro tão grandes que eles crêem que o alinham ao redor, custam cerca de US $ 5 bilhões para serem construídos e aproveitam a tecnologia de "isolamento de base" para se manterem separados da superfície real da terra e evitar danos causados por terremotos. Se um terremoto ocorrer, cerca de 700 enormes discos de aço inoxidável sobre os quais repousa, permitem que ele se mova até 4 pés para explicar o movimento da Terra. Todo o seu telhado também é coberto por painéis solares, com muitos outros detalhes ao redor do local. É um verdadeiro paraíso tecnológico.

O time da Premier League Tottenham Hotspur mudou-se para seu novo estádio no início de 2019 e possui uma série de recursos tecnológicos incríveis para deixar fãs de outras equipes com inveja do novo local, incluindo torneiras de cerveja que enchem sua xícara de baixo para cima.

Mais importante, porém, é o fato de o estádio ter dois arremessos, um para o futebol e outro para o futebol americano - ele pode ser trocado por um processo mecanizado enorme que divide o arremesso em três, arrancando massas de assentos e substituindo o campo com outro que é perfeito para o jogo em questão. É um processo fascinante de assistir , confie em nós.

De volta ao mundo do bloco de escritórios mais banal, a nova sede da organização de notícias Bloomberg em Londres mostra que os escritórios são ao mesmo tempo sofisticados e tecnológicos ao extremo. É outro prédio disputando o título de escritório mais ambiental do mundo, abrigando 4.000 funcionários todos os dias.

Uma de suas principais inovações é encontrada na forma de painéis de teto sob medida que combinam suprimento de ar, refrigeração, iluminação e amortecimento de som em um só. Ele também possui vários sistemas de conservação de água e, no calor dos verões cada vez mais quentes da Grã-Bretanha, pode realmente abrir lâminas de bronze ao redor do exterior para permitir que o fluxo de ar natural resfrie o prédio sem nenhum sistema de consumo de energia.

Instaladas no coração de Seattle, as esferas da Amazon são bolas de vidro gigantes projetadas para abrigar a vida vegetal em perfeitas condições. Entre as três bolhas, existem 2.643 painéis de vidro que compõem seus exteriores.

Ele também contém paredes vivas incríveis que tecem 25.000 plantas em telas de 4.000 pés quadrados para criar um cenário bonito e exuberante. Alguns trabalhadores afortunados da Amazon realmente usam o interior como áreas de trabalho e salas de empregados também, o que deve ser um benefício real para eles. É tão cênica quanto um escritório no centro da cidade pode ter, temos certeza que você concorda.

Adoramos o Interlace por mais do que apenas sua acomodação inteligente de fatores ambientais e velocidade do vento - basta olhar para o seu design inteligente e subversivo, empilhar apartamentos e espaços abertos de maneiras que simplesmente não são como você espera.

Essa arquitetura linda e surpreendente ganhou o World Building of the Year for 2015, um bom elogio à medida que avançam. Existem 31 blocos dispostos em pilhas e padrões, e o projeto calculou cuidadosamente os ângulos da luz solar, o vento e as condições de microclima para garantir que todos os pátios e cavidades criados criassem temperaturas agradáveis e retenção de energia.

Quem já esteve em Cingapura reconhecerá a visão icônica do complexo Marina Bay Sands, um edifício que pode se assemelhar a várias coisas, dependendo do ângulo que você está procurando.

Cada um desses três edifícios tem 55 andares, enquanto a superestrutura que eles suportam tem 340 metros de comprimento, o maior cantilever do mundo. Nessa superfície superior, você encontrará piscinas, espaços públicos e calçadas que parecem algo direto das visões utópicas de Star Trek dos planetas da Federação.