Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você viu uma scooter elétrica nas ruas perto de você recentemente, há uma grande chance de que ela tenha sido feita pela Xiaomi - suas scooters têm sido extremamente populares, até agora.

É por um bom motivo - eles são alguns dos melhores que existem. No momento, há também um desconto forte e raro em um dos modelos mais novos e impressionantes, o Mi 1S.

Você pode obtê-lo na Halfords, no Reino Unido, por £ 399 , com £ 100 eliminados do preço normal de £ 499. Isso representa um grande desconto de 20% no preço de uma scooter que ainda não saiu há um ano.

Ele o verá voando facilmente, com velocidade máxima de 15,5 mph e alcance de cerca de 18,6 milhas, tornando-a uma das escolhas de scooter mais confiáveis do momento.

Ele também tem o mesmo design que a Xiaomi vem aprimorando há alguns anos, com dupla frenagem e um sistema antiderrapante para garantir que você se sinta seguro ao deslizar.

Também existem três modos de condução, para que possa escolher a velocidade com que quer sentir-se, caso pretenda uma viagem mais descontraída, que pensamos que muitos utilizadores irão apreciar.

Escrito por Max Freeman-Mills.