A Xiaomi apresentou algumas novas scooters elétricas . Liderando o cargo, está o novo Mi Electric Scooter Pro 2, equipado com um motor de 300W, para enfrentar as colinas sem perder energia.

A scooter está classificada a 25 km / h (15,5 km / h), mas possui uma bateria que lhe dará 45 km de alcance (28 milhas), embora o alcance verdadeiro dependa de como você o monta, de quão pesado você é e assim por diante. A bateria levará 8 horas para carregar, no entanto.

Possui rodas grandes de 8 polegadas, com um sistema elétrico de ABS para evitar travamentos e derrapagens. Existem refletores dianteiros, laterais e traseiros, bem como um farol de 2W que iluminará 10 metros à frente, mas, o mais importante, tornará você mais visível nas estradas em condições mais adversas.

A alça será rebatida para facilitar a portabilidade, com a coisa toda pesando 14,2 kg.

Há também um display LCD integrado para que você possa ver informações em tempo real, como velocidade, com conectividade Bluetooth para controle de smartphone, para verificar remotamente o nível da bateria ou bloquear sua scooter remotamente.

Essa não é a única e-scooter que a Xiaomi está atualizando. Existe uma versão com especificações um pouco mais baixas, o Mi Electric Scooter 1S. Ele possui um motor de 250W, um alcance de 30 km (18,6 milhas) e pesa 12,5 kg.

A Xiaomi diz que as duas scooters estarão à venda no Reino Unido no futuro, embora atualmente seja ilegal montá-la em qualquer lugar, exceto em terras particulares. Você pode descobrir tudo o que precisa saber sobre e-scooters no Reino Unido aqui .

Atualizaremos com os preços quando eles forem anunciados.