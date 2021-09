Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi sediará um evento de lançamento de produto online hoje, quarta-feira, 15 de setembro de 2021.

O único produto confirmado a ser anunciado são os telefones da série Xiaomi 11T (os 11T e 11T Pro ). No entanto, se for algo parecido com o evento equivalente do ano passado, isso não será tudo.

Também poderíamos obter atualizações sobre novas TVs Xiaomi , talvez um stick de streaming atualizado, um novo rastreador de fitness, até mesmo uma versão atualizada de seu eScooter.

Veja como e quando assistir.

A Xiaomi exibirá seus novos produtos a partir das 20h CST (horário chinês) de hoje, quarta-feira, 15 de setembro. Veja como os tempos se dividem:

Los Angeles - 5h PDT

Nova York - 8h EDT

Londres - 13h BST

Berlim - 14h CEST

Mumbai - 17h30 IST

Pequim - 20h CST

Sydney - 22h AEST

Você pode assistir ao evento Xiaomi de setembro aqui mesmo através do vídeo no topo desta página.

Alternativamente, você pode assisti-lo através dos diferentes canais de mídia social da Xiaomi, incluindo YouTube , Twitter e Facebook .

Assim como o Xiaomi 11T e 11T Pro, devemos ver alguns produtos não relacionados ao telefone.

A Xiaomi postou um teaser no Twitter para nos dar algumas dicas - veja o que você acha abaixo.

Adivinhe quais são esses três produtos incríveis! É hora de desvendar cada um deles para você!



Fique ligado para mais detalhes em 15 de setembro às 20:00 (GMT + 8)! #SmartLivingForEveryone #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/kAtVCsjopX - Xiaomi (@Xiaomi) 14 de setembro de 2021