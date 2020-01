Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Espera-se que os ministros do governo do Reino Unido iniciem consultas sobre a legalização de scooters elétricos em fevereiro, com o objetivo de iniciar julgamentos em cidades posteriores.

Se for bem-sucedido, a scooter será oficialmente legalizada no Reino Unido pela primeira vez.

Sob as novas leis, espera-se que as scooters estejam sujeitas às mesmas regras que os ciclistas. Isso significa que você poderá usá-lo na estrada ou na ciclovia, uma vez que os regulamentos tenham sido assinados oficialmente (presumindo que os testes tenham êxito).

Espera-se que os fabricantes também sejam obrigados a equipar as scooters com um inibidor de velocidade, restringindo as velocidades a 15,5 mph.

Se eles acabarem seguindo as mesmas regras e regulamentos que as bicicletas, provavelmente também significará que os motociclistas deverão usar capacete.

Como já quebramos , as scooters elétricas são atualmente ilegais no Reino Unido, porque são classificadas como carruagens - graças a uma lei de 184 anos - e também não são reconhecidas como uma estrada digna pelo DVLA .

Isso significa - como estão as coisas - você não pode andar de bicicleta na estrada ou na calçada.

Viaje para uma grande cidade européia como Barcelona ou Paris, ou mesmo atravesse o Atlântico até São Francisco, e provavelmente verá várias pessoas andando de scooter elétrica .

Em áreas urbanas lotadas, a scooter elétrica de duas rodas se tornou uma maneira popular de viajar, graças aos baixos custos, à evasão do tráfego e ao lançamento de fácil coleta e devolução por meio de aplicativos populares de aluguel por minuto.

Marcas como Lime e Bird os tornaram extremamente populares, embora não estejam isentos de controvérsia.

A segurança - é claro - será uma grande preocupação, especialmente em cidades movimentadas como Londres, e depois há a preocupação de "desarrumar". Ou, simplesmente, jogando sua scooter alugada em qualquer lugar antigo, bloqueando as calçadas.

Com a incerteza em torno do futuro dos serviços de carona (especificamente Uber) em Londres, as taxas de congestionamento para os motoristas e o metrô lotado, a e-scooter pode ser vista como um método de viagem conveniente na capital da Inglaterra. Fornecendo infra-estrutura e regulamentos são criados para proteger os ciclistas.