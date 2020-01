Veja por que você não pode andar de scooter elétrico no Reino Unido (ainda)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora o governo esteja revendo a legislação sobre scooters elétricos, ainda não é legal montá-las no Reino Unido, seja na calçada ou na estrada.

O Reino Unido está começando a se destacar nessa frente, uma vez que é perfeitamente legal em outros países europeus e também nos EUA.

Atualmente, a lei do Reino Unido declara que você não pode montá-la na calçada, na estrada ou mesmo em uma ciclovia. De fato, o único lugar em que você poderá se deslocar em um deles é em terrenos particulares.

A Lei das Rodovias de 1835 restringe o uso de Veículos Elétricos Pessoais Leves (PLEV) a terrenos particulares no Reino Unido. Sim, 1835.

As scooters elétricas são classificadas como carruagens e a lei britânica de 165 anos proíbe carruagens de vias públicas. É considerado ilegal pelo seguinte:

"Se qualquer pessoa andar deliberadamente em qualquer trilha ou calçada à beira de qualquer estrada feita ou separada para uso ou acomodação de passageiros a pé; ou deve conduzir ou conduzir intencionalmente qualquer cavalo, burro, ovelha, mula, porco ou gado ou transporte de qualquer descrição, caminhão ou trenó, em qualquer trilha ou calçada; ou amarrar qualquer cavalo, jumento, mula, porco ou gado, em qualquer estrada, de modo a sofrer ou permitir que o animal amarrado esteja ali . "

Você não pode andar na estrada, já que as scooters elétricas de duas rodas não são classificadas como dignas de estrada pela Agência de Licenciamento de Veículos e Condutores (DVLA), o órgão que emite as carteiras de motorista e a documentação do Reino Unido para veículos em circulação.

Como já relatamos em outros lugares , o governo do Reino Unido começará uma consulta sobre a legalização de scooters elétricas em fevereiro de 2020, com o objetivo de iniciar testes logo depois disso.

Presumivelmente, a mudança foi provocada porque as pessoas já as estão montando e, portanto, é necessária uma estrutura legal.

No entanto, qualquer eventual legalização deverá introduzir uma restrição de velocidade a 15,5 mph. Os pilotos também serão, sem dúvida, obrigados a usar um capacete também.

Também pode haver outras restrições quanto ao local em que as scooters contratadas podem ser colocadas, dada a estrutura legal rígida em torno de outros veículos de aluguel particulares. Isso pode ser uma vantagem, pois o aluguel de scooters geralmente enche as ruas de algumas cidades como Los Angeles.