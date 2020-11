Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transporte (DfT) divulgou os detalhes de como o Reino Unido testará as e-scooters em julho, permitindo que as e-scooters sejam usadas sob certas condições nos próximos 12 meses. Os testes começaram oficialmente a partir de sábado, 4 de julho de 2020, no Reino Unido, mas cabe aos conselhos individuais fazer isso acontecer.

Embora o plano original não incluísse Londres, o Transport for London convidou agora as operadoras a entrar em uma competição, com três serviços a serem testados em Londres, a partir da primavera de 2021.

Mas o que isso significa para o estado das scooters elétricas no Reino Unido? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Haverá muitos termos e condições associados aos testes de scooters elétricos no Reino Unido. Em primeiro lugar, os testes só permitirão o aluguel de scooters. O DfT diz que isso é para impedir uma inundação de scooters elétricos perigosos e de baixa qualidade que aparecem nas estradas, motivo pelo qual scooters de propriedade privada não serão permitidas nesses testes. Eles ainda estão sujeitos às condições descritas abaixo e consagradas na legislação em vigor.

A seguir, o motociclista terá que cumprir algumas condições:

Scooters elétricos só serão permitidos em estradas ou ciclovias e proibidos de pavimentação.

O piloto deve ter mais de 16 anos.

O motociclista deve ter carteira de habilitação completa ou provisória no Reino Unido.

As scooters devem ser limitadas a 15,5 mph.

As scooters elétricas serão proibidas nas autoestradas.

Você não pode andar sob a influência de bebidas ou drogas.

O uso de capacete não é obrigatório, embora seja fortemente recomendado.

As locadoras também terão que cumprir as condições durante os testes. Como as e-scooters serão classificadas como veículos rodoviários, elas deverão ser seguradas pelo provedor. A potência máxima permitida será 500W e o peso máximo permitido será 55kg.

As condições também afirmam que uma scooter só pode transportar uma pessoa e que o mecanismo de alimentação deve ser colocado na posição desligado quando liberado.

Como você circulará em estradas abertas, estará coberto pela legislação que se aplica ao uso de veículos nas estradas. Isso significa que se você não cumprir as restrições, poderá ser multado ou obter pontos em sua licença.

Além disso, há muitas coisas que as autoridades locais terão de implementar para os testes de scooters elétricos, mas espera-se que a maioria esteja em vigor entre julho e agosto de 2020.

Agora que o governo do Reino Unido descreveu os detalhes do teste, esperamos ver uma ampla gama de empresas oferecendo serviços de aluguel nas cidades do Reino Unido. Enquanto ainda está para ser confirmado quem estará oferecendo quais serviços onde, esperamos que empresas como Voi, Spin, Bolt, Bird, Lime e Wind ofereçam serviços no Reino Unido.

Muitos desses serviços confirmaram que estão prontos para colocar scooters elétricos nas ruas do Reino Unido assim que permitido. Na maioria dos casos, você terá que se inscrever no serviço por meio de um aplicativo e, em seguida, usar esse aplicativo para fazer sua locação, sendo cobrado por meio do aplicativo.

No entanto, caberá aos conselhos individuais fazer acordos com essas organizações para conduzir os julgamentos. Até agora, a lista de conselhos em execução de testes inclui:

Autoridade Combinada de Tees Valley (Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar e Cleveland Borough Council e Stockton-on-Tees Borough Council)

Milton Keynes

Northamptonshire (Kettering e Northampton)

West Midlands (Birmingham, Coventry, Wolverhampton, Walsall, Sandwell, Solihull e Kenilworth)

Norwich

Staffordshire (Stafford e Newcastle-Under-Lyme)

Gloucestershire (Gloucester e Cheltenham)

Liverpool

Redditch

Nottingham

Derby

Cambridge

Iorque

Slough

Salford

South Somerset (Yeovil)

Buckinghamshire (Aylesbury e High Wycombe)

Somerset West (Taunton)

Autoridade Combinada do Oeste da Inglaterra (Bristol e Bath)

Kent (Canterbury)

Londres (a partir de 2021)

A Lei de Rodovias de 1835 restringe o uso de Veículos Elétricos Leves Pessoais (PLEV) a terrenos privados no Reino Unido - e essa lei permanece em vigor tornando ilegal dirigir uma scooter elétrica privada em público no Reino Unido. Se você comprou um, não pode usá-lo, a menos que esteja em um terreno privado.

As scooters elétricas são classificadas como carruagens e a lei do Reino Unido de 165 anos proíbe as carruagens em vias públicas. É considerado ilegal para o seguinte:

"Se qualquer pessoa deliberadamente cavalgar em qualquer trilha ou caminho elevado ao lado de qualquer estrada feita ou separada para o uso ou acomodação de passageiros a pé; ou deve intencionalmente conduzir ou conduzir qualquer cavalo, jumento, ovelha, mula, suíno ou gado ou transporte de qualquer descrição, ou qualquer caminhão ou trenó, sobre qualquer trilha ou passagem elevada; ou amarrará qualquer cavalo, jumento, mula, suíno ou gado, em qualquer rodovia, de modo a sofrer ou permitir que o animal amarrado esteja lá . "

Você também não pode andar na estrada, pois as scooters elétricas de duas rodas não são classificadas como em condições de uso pela Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), o órgão que emite as carteiras de habilitação e documentação para veículos rodoviários no Reino Unido.

Se você usar uma scooter de propriedade privada, poderá enfrentar as seguintes ações:

multas

pontos na sua licença

a scooter pode ser apreendida.

Quase com certeza. As scooters elétricas estão no radar do governo do Reino Unido há algum tempo. A abertura de um teste de esquemas de aluguel abrirá o caminho para o que se segue. Isso dará ao governo do Reino Unido tempo para emendar a legislação, bem como para examinar o impacto no mundo real de permitir scooters em cidades e vilas. Combinado com um maior investimento em redes de ciclismo, é provavelmente visto como uma estratégia para colocar mais pessoas em movimento.

Muitas das condições aplicadas às bicicletas elétricas estão sendo aplicadas também às e-scooters. Ainda não se sabe exatamente quando pode haver um relaxamento para permitir o uso de scooters elétricos particulares nas estradas do Reino Unido, mas suspeitamos que não será até que o período de teste completo para aluguel seja concluído.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.