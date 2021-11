Anúncio do segundo tênis Xbox X Adidas: Xbox 360 Forum Mid

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A parceria entre Xbox e Adidas continua com um segundo par de tênis baseado na gigante dos jogos.

O Adidas Xbox 360 Forum Mid é baseado no console homônimo, com uma série de acenos visuais e alguns ovos de Páscoa jogados em uma boa medida.

Eles são brancos, prateados e verdes, como o próprio Xbox 360 original, e a alça na frente se parece com a bandeja do disco.

Um botão do Xbox 360 aparece no tornozelo, enquanto as saídas de ar são representadas na parte interna de cada tênis.

Assim como os laços brancos em caixa, o show de lançamento limitado também virá com variantes vermelha, amarela, verde e azul com base nos botões coloridos no controlador 360.

Os tênis Adidas Xbox 360 Forum Mid estarão à venda para clientes nos Estados Unidos e Canadá a partir das 7h de amanhã, 4 de novembro de 2021. Considerando como essas coisas são tradicionalmente, espere estar apertando o botão de compra instantaneamente, pois eles vão querer se esgotar rapidamente.

Um par anterior, baseado no Xbox original, foi anunciado em outubro. No entanto, os sapatos Xbox 20th Forum Tech nunca foram colocados à venda em geral. O novo par é, portanto, o primeiro que você poderá comprar - se tiver sorte.