As pré-encomendas do Xbox Mini Fridge abrem em 19 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox anunciou que as pré-encomendas de seu Mini Fridge estilizado em torno do Xbox Series X serão abertas na terça-feira, 19 de outubro de 2021.

Começando como um meme depois que o Xbox Series X foi revelado pela primeira vez, a ideia do Xbox Mini Fridge chamou tanta atenção que a empresa decidiu fabricá-lo. Ele estará disponível globalmente a partir de dezembro - bem a tempo para a temporada de férias.

Ele estará disponível nos EUA via Target, com preço de $ 99,99. Os clientes no Canadá também poderão comprá-lo no Target.com.

Aqueles no Reino Unido poderão obtê-lo no Game por £ 89,99, enquanto o Game Stop EU irá vendê-lo por € 99 na França, Alemanha, Itália, Irlanda, Espanha, Holanda e Polônia.

O Xbox vai expandir a disponibilidade ao longo de 2022.

Aqui, bem a tempo para as férias, o Xbox “Mini Fridge” estará em pré-venda em 19 de outubro e chegará em vários varejistas em todo o mundo em dezembro de 2021 https://t.co/4ruckIMLKT - Larry Hryb (@majornelson) 15 de outubro de 2021

Desenvolvida em parceria com a Ukonic, a geladeira comporta até 12 latas da "sua bebida preferida". Existem duas prateleiras na porta e uma porta USB na frente para usar para carregar dispositivos externos.

Ele vem com um adaptador de força DC e, imaginamos, será baseado em ventilador, tão bom para refrigerar bebidas, etc, mas não para manter produtos frescos (como carne e leite).

Isso é essencialmente normal para um frigobar. Poucos parecem tão legais quanto isso. E sim, esse trocadilho foi totalmente intencional.