(Pocket-lint) - A Vodafone anunciou uma luz de bicicleta conectada, rastreador e dispositivo de segurança - é chamado de Vodafone Curve Bike Light & GPS Tracker.

Este é o terceiro produto da série Curve da Vodafone - o Curve original sendo um rastreador GPS, um pouco como um Apple AirTag ; o Neo é um smartwatch projetado para crianças - e tem como objetivo os ciclistas que desejam aumentar as medidas de proteção e segurança.

Se você é um ciclista casual e não tem uma configuração sofisticada da Garmin, por exemplo, o Curve Bike Light & GPS Tracker pode ser uma solução multifuncional decente. Ele emparelha uma luz, um rastreador e uma sirene que podem ser controlados por meio de um aplicativo associado (para dispositivos iOS e Android).

O produto é preso a um espigão de selim (há cinco opções de tamanhos de anéis de borracha para diferentes acessórios de espigão), aparafusado (com um parafuso de segurança - embora com a chave de fenda certa não haja nada que impeça que seja removido por ninguém), então a unidade GPS se conecta a o encaixe primeiro, seguido pela seção de luz recarregável - que, com um quarto de volta, acende a luz sem a necessidade de mexer em botões.

Esta abordagem modular significa que você pode deixar o rastreador GPS na bicicleta, ativar a sirene, que irá alertá-lo através do aplicativo se houver alguma adulteração em sua bicicleta. O aplicativo pode receber notificações push ou você pode configurar SMS ou chamadas, se preferir.

O aspecto de luz da Curva tem três modos - constante, flash, pulso - e tem duas luzes laterais para aumentar a cobertura e a visibilidade. Curiosamente, ele também tem um recurso de luz de freio onde a intensidade aumenta conforme você freia (ou seja, a luz pode reconhecer que você está reduzindo a velocidade, provavelmente com base nos dados de GPS) - e não podemos pensar em nenhuma competição, mesmo no topo de linha , com esse recurso.

Há até mesmo a detecção de colisão que pode enviar um SOS para uma lista gerenciada pessoalmente - assim como você encontrará nos produtos Garmin, por exemplo - embora não esteja claro se isso usa sensores integrados adicionais para precisão (e levanta uma bandeira vermelha para nós, já que até o vídeo introdutório da Vodafone continha declarações sobre a precisão de colisão / impacto). Não que você precise ativar esse recurso.

Por ser um produto da Vodafone, você certamente precisará de uma assinatura de conectividade com o provedor - a partir de £ 3 por mês no Reino Unido, além do preço pedido da Curve de £ 79 . Valor nada mal em comparação com a concorrência, considerando tudo, embora esse custo mensal vá inevitavelmente aumentar.

Escrito por Mike Lowe.