Vodafone traz os óculos Nreal Light AR para a Europa

(Pocket-lint) - Os óculos AR ainda são um saco, mas a Vodafone está trazendo os tão falados óculos Nreal Light para seus clientes na Europa. Começando pela Alemanha e Espanha na primavera, eles também virão para o Reino Unido.

Eles são óculos com fio (para um telefone Android), mas são projetados para serem usados regularmente para realidade mista e realidade aumentada em movimento. Obviamente, o interesse da Vodafone é habilitar o AR on the go por meio de sua rede 5G ainda em fase de montagem.

Os óculos 106g usam tecnologia Qualcomm Snapdragon por baixo, bem como duas câmeras de computação espacial, microfones duplos e câmeras duplas. A Qualcomm falou sobre os óculos como um herói no uso de sua tecnologia há um ano.

AR no Nreal Light significa que você pode ver os aplicativos diante de seus olhos, enquanto pode interagir com o ambiente como faria normalmente. Aplicativos de realidade mista combinam sua realidade com aplicativos para que você interaja com objetos virtuais 3D. Existem vários casos de uso para os óculos, incluindo vídeo, jogos e até mesmo aplicativos de produtividade.

A Vodafone está trabalhando com a China Nreal em vários aplicativos AR e MR que diz e fala de aplicativos esportivos que abertamente estatísticas e gráficos, jogos multiplayer que combinam ambientes reais e virtuais, bem como chamadas de conferência mais envolventes para negócios.

Um kit de desenvolvedor também está disponível, o que significa que qualquer pessoa pode desenvolver aplicativos MR e AR para o Nreal Light.

Escrito por Dan Grabham.