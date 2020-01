Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Produto mais novo da Ember, o Travel Mug 2 possui uma bateria muito mais eficiente e duradoura do que seu antecessor, e agora está disponível no Reino Unido.

Enquanto a primeira caneca de viagem gen conseguiu manter uma bebida à temperatura por duas horas, o modelo mais recente acrescenta uma hora adicional, levando você até a marca de três horas antes que a bateria acabe.

Além de adicionar uma bateria muito melhor, a Travel Mug 2 também apresenta uma nova maneira de controlar a temperatura, com um intervalo de 50 graus C a 62,5 graus C.

O modelo anterior tinha uma base que girava para aumentar e diminuir a temperatura, mas o novo modelo tem uma superfície externa perfeita, optando pelos controles + e - sensíveis ao toque na lateral, tornando a construção mais sólida.

Há também uma montanha-russa de carregamento atualizada com um design novo e mais refinado: desta vez, é um oval elegante em vez de um retângulo relativamente robusto.

Além disso, é praticamente o mesmo que o último modelo. Ele pode manter o café quente o dia todo, se você o colocar na base de carregamento, e a tampa à prova de vazamentos de 360 graus garante que você não derrame sua bebida.

Para abri-lo, como antes, você o pressiona para formar uma abertura. E como é de 360 graus, você não precisa se preocupar em tentar encontrar uma pequena abertura. Ele também entra no modo de suspensão automaticamente quando estiver vazio.

Para quem não conhece a Ember: é uma empresa que fabrica canecas inteligentes e conectadas (viagem e tampa aberta regular) que você conecta ao seu smartphone para controlar a temperatura.

Em vez de deixar sua bebida esfriar rapidamente - como muitas xícaras reutilizáveis - ou manter o café muito quente por muito tempo como um balão a vácuo, a caneca de viagem Ember permite definir a temperatura exata desejada e mantê-la lá de forma consistente .

Para ter uma idéia de como funciona, confira nosso vídeo abaixo.

A caneca de viagem 2 ainda é cara, assim como seu antecessor. Está disponível para compra direta na Ember por US $ 179,95 / £ 179,95, ou você pode ir à Amazon para conferir a oferta lá.

