Tesla está fazendo um robô humanóide para realizar trabalhos perigosos ou chatos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elon Musk revelou planos para Tesla desenvolver um robô. Musk, brincando, disse que seria projetado para ser "amigável", antes de continuar dizendo que seria mecanicamente limitado a uma velocidade de 5 mph "para que você possa ultrapassá-lo".

Querendo tranquilizar os investidores de que este não era um robô projetado para dominar o mundo - como previsto por quase todas as franquias de ficção científica de todos os tempos - Musk mostrou como seria o Tesla Bot e quais elementos técnicos seriam incluídos nele.

"A Tesla é indiscutivelmente a maior empresa de robótica do mundo, porque nossos carros são como robôs semi-sencientes sobre rodas", disse Musk, apresentando o Tesla Bot no AI Day da empresa.

Muito do que entrará no Tesla Bot virá de sistemas desenvolvidos para carros, com referência ao "computador totalmente autônomo" e às "câmeras do piloto automático". O Tesla Bot terá 5 pés 8 polegadas de altura e pesará 125 libras (56 kg).

O rosto do Tesla Bot será uma tela para passar informações úteis.

O objetivo do Tesla Bot é realizar tarefas perigosas e repetitivas, basicamente para realizar trabalhos enfadonhos, com Musk passando a dizer que podia prever um futuro onde o trabalho manual se tornasse opcional para as pessoas.

Haverá uma IA por trás do novo andróide, com Musk dizendo que você será capaz de dar comandos como "vá até a loja e compre os seguintes mantimentos", mas é claro, ele precisará de instruções para ser útil.

A Tesla está planejando exibir o Tesla Bot em 2022.