É muito fácil tirar fotografias no seu Deck Vapor. Também é razoavelmente fácil carregar essas imagens para a nuvem e acedê-las remotamente. Por isso, se quiser fazer isso, fique connosco e nós ajudamo-lo.

O Steam sempre fez com que fosse muito simples tirar imagens de ecrã dentro do jogo e guardá-las localmente ou carregá-las no seu perfil. Os jogadores ficarão satisfeitos por saber que esta comodidade também está disponível no Steam Deck.

Como filmar no Steam Deck

O primeiro passo é, naturalmente, tirar a fotografia do ecrã em primeiro lugar. Se estiver a jogar no PC e a usar o Steam, basta premir F12 para captar uma imagem de ecrã. No Stream Deck, estará também a utilizar um atalho:

Capte uma imagem de ecrã premindo o botão Steam e R1 ao mesmo tempo

Quando tiver feito isso, deverá ver uma notificação aparecer no canto inferior direito do ecrã para lhe dizer que funcionou. As imagens que tirar aqui são depois guardadas na mediateca.

Pode aceder a elas premindo o botão Steam para abrir esse menu e procurar por "media" no lado esquerdo. Clicando nesse botão abrirá a biblioteca de meios de comunicação com todas as suas capturas de ecrã. A partir daqui pode ver todas as imagens que tirou localmente, mas também no seu PC, que são depois carregadas para a nuvem.

Acedendo remotamente às suas capturas de ecrã do Steam Deck

Quando tiver tirado uma fotografia no Steam Deck, a forma mais fácil de aceder a eles é através do Steam no seu PC de jogo. Para o fazer, recomendamos que os carregue para a nuvem.

Para o fazer, prima o botão Steam e dirija-se à biblioteca multimédia através do menu, encontre a imagem de ecrã a que pretende aceder e prima o botão para a seleccionar.

Há então um botão de opção no lado direito do Deck Vapor. Prima-o e poderá então carregar a imagem de ecrã:

Seleccione essa opção e pode então optar por carregá-la publicamente ou privadamente para a sua conta Steam.

Siga esses passos e carregue a imagem que deseja, depois apareça na sua máquina de jogo e carregue o Steam.

Para aceder às suas capturas de ecrã do Steam Deck no seu PC:

Clique em ver

Clique em screenshots a partir do menu drop-down

Quando o pop-up aparecer clique em "ver biblioteca online".

Deverá então ver todas as imagens tiradas e carregadas para a nuvem de vapor

A partir desta secção do seu perfil, pode utilizar os vários menus para ver imagens públicas ou privadas, apagá-las ou filtrá-las por um jogo específico. Clique com o botão direito do rato sobre a imagem e pode copiá-la e colá-la em qualquer ferramenta que deseje utilizar para a editar.

Se estiver a tirar regularmente screenshots, pode também dirigir-se às definições do seu Deck Vapor para o lembrar de os carregar.

Prima o botão Steam e percorra os menus, depois clique em Cloud. Aí pode ligar a configuração de gestão de capturas de ecrã para carregar o carregador de capturas de ecrã sempre que fechar um jogo em que tenha tirado capturas de ecrã.

Esta ferramenta tornará então ainda mais fácil carregar e aceder remotamente.