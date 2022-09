Você poderá comprar um Deck a vapor sem reservas em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Válvula tem trabalhado arduamente para entregar os pedidos do Steam Deck o mais rápido possível. Tanto que pode muito bem estar cumprindo todos os pedidos atuais para o popular computador de mão para jogos de PC até o final do ano.

A empresa tem feito posts regulares anunciando que tem aumentado a velocidade dos convites por e-mail para aqueles que têm reservado.

A produção e distribuição do console estão indo bem. De fato, tão bem que a Valve já está planejando várias versões de futuros Decks a vapor. Agora a Valve anunciou que é provável que tenha todas as reservas preenchidas muito em breve. Com uma exceção:

Nosso distribuidor atingiu um atraso no processamento de pedidos para o Canadá, portanto o pessoal desta região verá uma pausa (muito) temporária nos e-mails de pedidos. Estamos trabalhando nisso e estamos otimistas de que poderemos retomar os e-mails para o Canadá em breve. Isto não afeta os e-mails ou envios para outras regiões - Steam Deck (@OnDeck) 22 de setembro de 2022

As coisas não estão indo tão bem no Canadá, ao que parece. Os gamers no Canadá que reservaram um deck de vapor podem ter que esperar mais, já que a Valve disse que está temporariamente em pausa devido a problemas de distribuição.

Entretanto, com a produção continuando sem problemas em outras regiões, é possível que em 2023 você possa encomendar um Deck de Vapor sem reservar um. Tempos emocionantes.

Escrito por Adrian Willings.