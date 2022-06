Alguns Decks a vapor são enviados com SSDs mais lentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parece que a Valve desvalorizou silenciosamente o armazenamento interno em alguns modelos do Steam Deck. Recentemente, escrevemos sobre como a empresa disse aos proprietários do Steam Deck para não atualizar seus SSDs para modelos maiores (mais longos), mas a Valve tem feito ajustes em si mesma.

A Valve tem feito ajustes em ambos os modelos de Steam Deck de 256GB e 512GB. Passando de SSDs PCI Express 3.0 x4 para SSDs x2 em seu lugar. Isto significa que as unidades utilizam metade do número de pistas PCIe e, portanto, têm potencialmente 50 por cento menos largura de banda.

Isto é anotado na página oficial de especificações do Steam Deck, onde as especificações do acionamento estão listadas como:

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 ou PCIe Gen 3 x2*)

512 GB SSD NVMe de alta velocidade (PCIe Gen 3 x4 ou PCIe Gen 3 x2*)

O asterisco leva a uma nota que sugere que a Valve pensa que não haverá um problema perceptível para os jogadores:

"Alguns modelos de 256GB e 512GB são enviados com um SSD PCIe Gen 3 x2". Em nossos testes, não vimos nenhum impacto no desempenho dos jogos entre x2 e x4".

Como relatórios da PC Gamer, uma verificação na Wayback Machine mostra que essa mesma página mostrou que ambos os modelos funcionavam com um NVMe x4 configurado no início deste ano. A Válvula deixou claro que os testes mostraram que não há nenhum problema com o desempenho dos jogos como resultado. Mas se você já encomendou um deck de vapor e estava esperando uma PCIe Gen 3 x4 NVMe, então você pode ficar desapontado.

De qualquer forma, recomendamos pegar uma boa placa microSD para ir com seu Deck de Vapor, já que você logo encherá o armazenamento interno.

Escrito por Adrian Willings.