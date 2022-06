Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Agora que as pessoas estão começando a colocar as mãos no Steam Deck, estão surgindo alguns mods. Mas nem todos eles são uma boa idéia.

Recentemente, apareceu a notícia de que um usuário do Twitter chamado @TheSmcelra tinha tentado encaixar um SSD NVMe maior em seu Steam Deck. Com um suporte de terceiros e alguns ajustes, um drive M.2 2242 foi apertado no console portátil e parecia funcionar muito bem.

O pcb parece funcionar bastante bem para adaptar um 2242 m2 ao deck de vapor, ele não colide com nada na placa-mãe ou coloca qualquer tensão extra em qualquer cabo. No entanto, ele faz com que a proa do espalhador de calor seja um pouco pequena. A placa traseira remontada sem problemas. pic.twitter.com/4j4LVbS0NG- Belly Jelly (@TheSmcelrea) 21 de junho de 2022

Desde então, porém, a Valve interveio para avisar os usuários contra a realização de tais modificações por medo de danificar o Deck de Vapor.

Lawrence Yang, um projetista da Valve que trabalha no Steam Deck, foi ao Twitter para avisar os usuários contra tal modificação:

Olá, por favor, não faça isso. O carregador IC fica muito quente e as almofadas térmicas próximas não devem ser movidas. Além disso, a maioria das unidades de 2242 m.2 consome mais energia e fica mais quente do que aquilo para o qual o Deck foi projetado. Este mod pode parecer funcionar, mas reduzirá significativamente a vida útil de seu Deck - Lawrence Yang (@lawrenceyang) 26 de junho de 2022

"Oi, por favor, não faça isso. O carregador IC fica muito quente e as almofadas térmicas próximas não devem ser movidas. Além disso, a maioria das unidades de 2242 m.2 consome mais energia e fica mais quente do que o Deck foi projetado para isso. Este mod pode parecer funcionar, mas encurtará significativamente a vida útil do seu Deck".

Modificar seu Deck a vapor e torná-lo melhor pode parecer uma boa idéia, mas não se ele arruinar a longevidade do console. Se você estiver procurando desmontar seu console portátil e afiná-lo, então vale a pena ver a parceria da Valve com o iFixit se você quiser peças extras ou substituições. Esta é uma rota de modificação muito mais segura e uma Válvula aprova.

Escrito por Adrian Willings.