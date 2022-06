A doca do Steam Deck foi oficialmente atrasada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com o passar do ano, cada vez mais pessoas estão recebendo seus pedidos do Steam Deck após uma espera considerável.

Assim como o Deck de Vapor, a Valve tem trabalhado em uma estação de acoplamento para acompanhar o console portátil. Essa doca foi projetada não apenas para carregar o Deck de Vapor, mas também para permitir que ele se conecte a outros displays, uma conexão ethernet e periféricos.

Mas se você estava esperando conseguir uma doca para acompanhar seu Deck de Vapor, a última atualização da Valve pode ser um pouco decepcionante.

A Valve anunciou que infelizmente teve que atrasar a liberação da Estação de Atracação do Deck de Vapor oficial devido a vários problemas. Essas questões incluem a habitual escassez de peças e problemas de fabricação que têm assolado a indústria nos últimos anos devido à COVID.

A empresa diz que está trabalhando para melhorar a situação e que compartilhará mais sobre quando a doca será lançada mais tarde, mas agora é essencialmente apenas um jogo de espera.

A boa notícia é que a Valve prometeu que estes atrasos não se aplicam também ao próprio Steam Deck. Portanto, não há necessidade de se preocupar se você já encomendou, mas ainda não teve seu console enviado.

Enquanto isso, a Valve adicionou alguns novos recursos ao Steam Deck, incluindo taxas de atualização ajustáveis, uma nova tela de bloqueio para sua segurança e muito mais. Todas elas estão bem resumidas neste vídeo:

Escrito por Adrian Willings.