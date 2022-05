Atualizações do Steam Deck trazem mais jogos verificados e menos ruído do ventilador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Valve está lançando regularmente atualizações para seu console de jogos portátil e a mais recente delas comprou uma bem-vinda redução no ruído dos ventiladores e um aumento no número de jogos verificados.

Quando oSteam Deck foi lançado, havia apenas cerca de 100 jogos que eram "jogáveis", mas desde então esse número subiu rapidamente. Escrevemos antes sobre como ver quais jogos funcionariam no Steam Deck e agora parece que você pode esperar que esse número seja um pouco maior.

De acordo com a Gaming no Linux, existem agora mais de 3.000 jogos que são classificados como "Verificados" ou "Jogáveis" no Deck Vapor.

Verificamos e fora de nossa coleção de 911 jogos, há 99 que estão marcados como "Great on Deck" na biblioteca, embora seja digno de nota que também vimos alguns jogos que se diz serem "não suportados", mas que de fato funcionam e outros que apenas precisam de alguns ajustes de controle para jogar bem. Portanto, o número pode ser maior do que você pensa e melhorar rapidamente.

Ao lado deste aumento nos jogos jogáveis está a notícia da atualização do SteamOS 3.2. Esta atualização do Steam Deck está sendo lançada agora e traz uma melhoria no comportamento do ventilador do Steam Deck. A válvula diz que a curva do ventilador totalmente nova, controlada pelo SO, deve fazer uma grande diferença:

"...em geral é mais inteligente, mais responsiva ao que está acontecendo no Deck de Vapor e dentro dele, e mais silenciosa - especialmente em situações de baixo uso".

Esta é uma grande notícia, pois o ruído do ventilador é uma de nossas maiores reclamações sobre o Deck de Vapor. Portanto, será bom ver as mudanças que isto traz.

Na mesma atualização, a Valve também acrescentou a capacidade de ajustar a taxa de atualização da tela dentro do jogo, permitindo que os jogadores encontrem o "equilíbrio perfeito entre o framerate, a qualidade do jogo e a duração da bateria".

O Steam Deck fica cada vez melhor, ao que parece.

Escrito por Adrian Willings.