Peças de reposição do Steam Deck estarão disponíveis através do iFixit

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Valve anunciou que está em parceria com uma conhecida empresa de reparos de eletrônicos de consumo para oferecer peças de reposição para seu próximo console Steam Deck .

A empresa em questão - iFixit - é sem dúvida o nome mais reconhecido no setor de reparos, tendo acumulado milhões de visualizações e leituras de seus populares desmontagens de gadgets, onde mostra todos os componentes internos e como substituí-los.

Em seu anúncio no fórum da comunidade Steam , a empresa disse que seria "um dos vendedores autorizados de peças de reposição do Steam Deck", sugerindo que haverá outros também.

Ainda há alguns detalhes a serem trabalhados, de acordo com o post, e não sabemos quais partes do console serão oferecidas neste programa.

Este movimento segue o vídeo em que a empresa mostrou como derrubar o Steam Deck, embora com o aviso explícito de que você provavelmente não deve tentar fazê-lo sozinho.

O console em si não está longe de ser lançado agora, com o Steam Deck a caminho das primeiras remessas este mês. Dizendo isso, se você fizer a pré-encomenda de um no momento da redação, provavelmente não o receberá até o segundo trimestre do ano; tal é a demanda para o dispositivo.

Com mais de 100 jogos já certificados como compatíveis com o console portátil, e com acesso a tantos títulos de primeira linha, é fácil vê-lo se tornando popular. Especialmente com jogadores de PC que desejam acessar os mesmos títulos em movimento.

Esta última notícia significa que - se você de alguma forma quebrar seu Steam Deck - você poderá comprar peças e componentes oficiais e consertá-lo você mesmo.

Escrito por Cam Bunton.