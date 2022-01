O Steam Deck da Valve está pronto para ser enviado a tempo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os jogadores se alegram! A Valve fez o grande anúncio de que o Steam Deck está pronto para ser lançado. O console portátil da empresa está aparentemente pronto para ser lançado para aqueles que fizeram a pré-encomenda e será enviado no final de fevereiro.

Isso obviamente ocorre após o atraso do lançamento anterior no ano passado, mas é emocionante para aqueles de nós com pré-encomendas.

Feliz janeiro! Temos uma pequena atualização para você hoje - tl;dr - ainda estamos a caminho de enviar em fevereiro.



Confira aqui: https://t.co/pQXC101JCV — Steam Deck (@OnDeck) 13 de janeiro de 2022

A notícia veio diretamente da própria Valve:

"Em primeiro lugar, estamos a caminho de enviar o Steam Deck a tempo. Apesar da pandemia global, problemas de fornecimento e problemas de envio, parece que poderemos começar a lançá-los até o final de fevereiro. ."

Na preparação para o lançamento, a Valve tem trabalhado duro para garantir que haja muitos jogos que funcionarão bem com o console. Você já deve ter ouvido falar sobre o sistema verificado que a empresa implementou.

Esse sistema informará rapidamente se os jogos que você deseja jogar funcionarão com o Steam Deck. Se eles estiverem marcados como verificados ou jogáveis, então você está pronto para ir. Alguns podem não ser suportados e outros precisarão de testes, mas a Valve está enviando kits de desenvolvimento do Steam Deck para desenvolvedores na preparação para o lançamento para garantir que o maior número possível seja.

"Também é importante que demos aos desenvolvedores a capacidade de testar seus jogos para obter aquela boa verificação verde verificada, por isso estamos enviando kits de desenvolvedor em quantidade. Estamos aprovando outra onda de kits de desenvolvimento, e centenas têm foram enviados no mês passado (e continuamos a aprovar e enviar ainda mais)".

Falta pouco para esperar agora!

Escrito por Adrian Willings.