Aqui está uma olhada na arte da caixa do Steam Deck

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento do Steam Deck da Valve pode estar muito longe ainda, mas estamos recebendo mais e mais informações conforme a data de lançamento se aproxima. Os mais recentes nuggets saborosos são mais uma vez direto da Valve. Desta vez, na forma de uma olhada na embalagem oficial do Steam Deck pode chegar.

Em uma postagem no blog , a Valve mostrou uma prévia da embalagem final que podemos esperar ver em fevereiro. Por fora, pode parecer terrivelmente excitante no início, mas há muito mais acontecendo aqui, incluindo um pouco do clássico humor da Valve.

A arte da caixa externa tem uma mistura de mensagens de aviso da vida real e piadas também. Esses símbolos alertam os usuários para "... não usar a caixa de remessa como guarda-chuva, não se espatifar no chão ou como ímã".

Esse tipo de humor lembra quando a Valve lançou o vídeo sobre como demolir o Steam Deck, mas ao mesmo tempo alertou os usuários para não o fazerem.

Sim, você poderia usar a caixa Steam Deck como um guarda-chuva, mas provavelmente não deveria.

Abra a caixa e você terá uma visão mais interessante do que está acontecendo lá dentro. A arte da caixa interna inclui texto em todos os lugares onde você pode brincar com seu Steam Deck - no metrô, em uma roda-gigante, em uma barraca, no banheiro e em uma câmara de teste. Algumas delas são referências divertidas a jogos anteriores da Valve para fãs mais experientes.

Há boas notícias também, já que as fotos do conteúdo da caixa também mostram que o Steam Deck virá com uma fonte de alimentação e a Valve observa que essa também será apropriada para a região do usuário. Preferível à falta de carregadores que temos nos telefones modernos.

Em seguida, você verá o estojo de transporte discreto incluído e o Steam Deck bem acomodado dentro dele. Agora tudo o que precisamos fazer é esperar.