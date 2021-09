Mais detalhes do Steam Deck foram confirmados antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Steam Deck da Valve está programado para ser lançado em alguns meses e estamos aprendendo mais e mais conforme esse tempo se aproxima.

A empresa revelou muito sobre o console, com vários meios de comunicação tendo tempo e muito mais sendo revelados online.

Agora, ainda mais perguntas foram respondidas pela página oficial de perguntas frequentes que foi publicada para o novo console portátil.

A página fornece algumas informações interessantes sobre o funcionamento do Steam Deck.

Uma dessas pepitas é o fato de que os proprietários poderão adicionar várias contas Steam ao seu Steam Deck. Cada conta de usuário terá seus próprios dados e configurações de salvamento separados também. Assim, você poderá compartilhar com outros membros da família por um bom tempo.

Outro destaque interessante é que a Valve diz que o Steam Deck também pode ser conectado a um PC e então usado como um controlador para aquela máquina de jogos. A empresa também observa que os headsets PC VR podem até ser conectados ao console, mas não é otimizado para isso.

Os usuários também poderão inicializar os jogos diretamente de um cartão microSD, o que deve ajudar com o espaço de armazenamento.

O FAQ também fala um pouco sobre encaixe e suporte de hardware externo. Parece que GPUs externas não serão suportadas, o que é uma pena e encaixar em um PC não melhora o desempenho, pois é projetado para funcionar melhor no modo portátil.

Parece também que a interface de usuário do Steam Deck irá eventualmente substituir o modo Big Picture do Steam, então há muito o que esperar, tanto dentro quanto fora do console.

As pré-encomendas da Steam Deck começarão a ser enviadas em dezembro de 2021 para os Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido. Os novos pedidos terão que esperar até 2022.