(Pocket-lint) - A Spotify parou silenciosamente toda a fabricação de Car Thing - seu leitor de mídia inteligente / acessório de painel para carros - apenas cinco meses depois de finalmente ter tornado o produto amplamente disponível para compra.

Anunciado pela primeira vez no início de 2021, o Car Thing foi projetado para facilitar o controle do serviço de streaming Spotify em seu telefone a partir de um carro. Ele apresenta um discador físico na frente, juntamente com uma tela sensível ao toque de 4 polegadas, quatro microfones na parte superior e quatro botões predefinidos para controles. Você controla o áudio de seu carro via Car Thing usando os comandos "Hey Spotify" ou os botões de discagem, tela e pré-configuração do dispositivo.

Como parte do último lançamento de lucros da empresa, Spotify revelou sua decisão de parar de fabricar o Car Thing impactando negativamente sua margem bruta e custando à empresa 31 milhões de euros (cerca de 32 milhões de dólares). No entanto, ela fechou o projeto e culpou vários fatores, incluindo a demanda de produtos e problemas na cadeia de fornecimento. Ela não mencionou o número de unidades vendidas até o momento.

As coisas de automóveis existentes ainda continuarão a funcionar, disse Spotify. O dispositivo requer uma assinatura Spotify Premium e, naturalmente, um smartphone iOS ou Android com Wi-Fi ou conexão de dados móvel. Você pode ler mais sobre como o dispositivo funciona aqui. Ele ainda está disponível para comprar enquanto durar o fornecimento - a uma taxa com desconto de $49,99 (abaixo de seu preço de venda regular de $89,99).

Spotify said Car Thing desbloqueou algumas lições úteis, e que continua focado no "carro como um lugar importante para o áudio".

Apesar deste cancelamento, as coisas parecem boas para Spotify: Suas bases de ouvintes gratuitos e pagos ainda estão crescendo. Agora conta com 433 milhões e 188 milhões de usuários, respectivamente.

Escrito por Maggie Tillman.