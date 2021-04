Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify lançou um reprodutor de mídia inteligente para veículos. É chamado Car Thing e vem com suporte para comandos de voz “Hey Spotify”. Para o lançamento inicial do produto, o Spotify está distribuindo o Car Thing gratuitamente para um grupo limitado de assinantes Premium nos Estados Unidos. Aqui está o que você precisa saber.

Leia mais: O que é Spotify e como funciona?

Em sua postagem de blog anunciando o "lançamento limitado" de Car Thing, o Spotify descreveu o dispositivo como um "player inteligente que enche seu carro com música, notícias, entretenimento, conversa e muito mais". O próprio dispositivo possui um dial físico na frente junto com uma tela sensível ao toque de 4 polegadas, além de quatro microfones na parte superior e quatro botões predefinidos para controles. Você pode controlar o áudio do seu carro através do Car Thing usando os comandos “Hey Spotify” ou o dial do dispositivo, a tela e os botões predefinidos.

Pense no Car Thing como um centro de infoentretenimento, mas que reproduz conteúdo exclusivamente da biblioteca do Spotify. Ele precisa emparelhar com seu smartphone (Spotify por Bluetooth) para uma conexão de dados. Você pode então usar Bluetooth, AUX ou um cabo USB para conectar ao sistema de áudio do seu carro. O Car Thing não tem um alto-falante embutido.

Com o Car Thing, você pode usar a tecnologia de busca por voz do Spotify para reproduzir rapidamente músicas ou podcasts específicos. Basta dizer “Ei, Spotify" e, em seguida, pedir uma música, álbum, artista, lista de reprodução, estação ou podcast. O Spotify disse que o Car Thing será capaz de entender o que você está pedindo para tocar ", mesmo com a música ou suas janelas fechadas ".

Se por algum motivo você não quiser controlar o Car Thing com sua voz, você pode usar o dial do dispositivo. Ele permite que você navegue, selecione, reproduza, pause e descubra música ou podcast para ouvir na biblioteca do Spotify. Claramente, Car Thing é mais ou menos um controle remoto Spotify dedicado para seu carro com uma tela e microfones.

A qualquer momento, você pode olhar para a tela sensível ao toque do Car Thing para ver o que está tocando. Você também pode usar a tela para ver sua biblioteca e os resultados da pesquisa por voz. Ou você pode usar a tela sensível ao toque para navegar pela interface do Car Thing. Basta deslizar para navegar mais ou pular, ou você pode tocar para jogar. Simples.

Os quatro botões predefinidos do Car Thing permitem que você acesse seus favoritos mais rapidamente, como um novo episódio de podcast. Eles são personalizáveis e você pode alterá-los a qualquer momento.

O Spotify disse que o Car Thing deve ser vendido por US $ 79,99 quando for totalmente lançado - mas está dando o dispositivo para um número limitado de assinantes Premium nos Estados Unidos gratuitamente.

Spotify Car Thing está atualmente disponível para usuários qualificados nos Estados Unidos. Como parte de um "lançamento de produto limitado" "apenas por convite", você pode entrar em uma lista de espera e potencialmente pegar o novo Car Thing do Spotify sem nenhum custo (excluindo frete). Você só precisa de um plano de assinatura Spotify Premium pago (e, claro, um smartphone iOS ou Android com Wi-Fi ou conexão de dados móveis). Em outras palavras, você deve ser um assinante pagante do Spotify para ser elegível para obter o Car Thing "de graça".

Para entrar na lista de espera do Car Thing do Spotify:

Acesse carthing.spotify.com. Selecione o botão "Coloque-me na lista" na parte superior. Faça login em sua conta do Spotify.

Nota: Spotify está dando apenas um Car Thing por assinante.

Confira a postagem do blog do Spotify aqui e a página do Car Thing para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.